Der Schwefeldioxid-Austritt aus einer heruntergefallenen Gasflasche auf dem Gelände der Entsorgungsfirma Föll am Wangener Bahnhof hätte für Menschen und Umwelt schlimme Folgen haben können. Dazu kam es am Montag zum Glück nicht. Dennoch stellen sich weiterhin Fragen zum Unfall ‐ zum Beispiel: Wie konnte die Flasche in gefülltem Zustand überhaupt auf den Schrottplatz kommen? Und weshalb war sie völlig unzureichend gekennzeichnet? Die Feuerwehr hat dazu eine Meinung. Ein Überblick, auch zu den Gefahren und wie diese eingedämmt wurden.

Wie oft hat Wangens Feuerwehr mit Gefahrguteinsätzen zu tun?

Sehr selten, wie Stephan Wiltsche berichtet. Er leitete am Montag den Großeinsatz und ist seit 34 Jahren Feuerwehrmann. In all diesen Jahren habe er lediglich drei bis vier Mal Einsätze ähnlicher Art erlebt ‐ also im Schnitt alle zehn Jahren einen. Darunter waren sogar auch größere als jener am Montag. Wiltsche erinnert sich zum Beispiel, dass zweimal Tanklastzüge auf der Autobahn 96 umgekippt waren: „Das waren noch größere Herausforderungen, allein von der Menge her.“

Die Feuerwehr ist dennoch auf die wenigen Gefahrguteinsätze vorbereitet, sagt er: „Das übt man schon ‐ aber für viele bleibt es jahrelang Theorie.“ Die Seltenheit der Fälle, gepaart mit der nötigen, sehr hohen Fachkenntnis sei daher die eigentliche Herausforderung.

Welche besonderen Herausforderungen stellten sich am Montag zuerst?

Zunächst stand die Frage im Mittelpunkt: Welcher Stoff ist da überhaupt ausgetreten? Das war zwar schnell klar, auch weil Schwefeldioxid stark riecht. Fünf sich auf dem Schrottplatz aufhaltende Menschen erlitten leichte Verletzungen, weil der Stoff hochgiftig ist.

Empfohlene Artikel Gasalarm Gasaustritt in Wangen: Weshalb der Großeinsatz so schwierig war q Wangen

Dennoch herrschte dort beim Eintreffen der Einsatzkräfte um kurz nach 10 Uhr offenbar noch fast normaler Betrieb ‐ was die nächste Herausforderung darstellte. Denn laut Wiltsche gaben im hinteren Bereich des Geländes Kunden noch Material ab und einige Mitarbeiter des Unternehmens hätten sich weiterhin im dortigen Büro befunden ‐ wenn auch bei geschlossenen Fenstern. Der Einsatzleiter dazu: „Wir mussten den Leuten erst vergegenwärtigen, dass es ernst ist.“

Und: Schwefeldioxid ist nicht nur hochgiftig und ätzend, sondern in engen Gefäßen auch explosiv, erläutert er. Genau das war bei der von einem Gabelstapler oder Kran gefallenen Flasche, aus der der Stoff in der Folge austrat, der Fall.

Welche Rädchen griffen anschließend ineinander?

Um ein weiteres, ungehindertes Austreten des Gases an die Luft einzudämmen, legte die Feuerwehr zunächst einen Sprühnebel mit Wasser über die Flasche. Die Feuerwehrleute, die sich direkt am Gefahrenherd aufhalten mussten, trugen spezielle Chemieschutzanzüge. Wie gefährlich Schwefeldioxid in derartiger Konzentration ist, zeigte sich laut Stephan Wiltsche schnell: „Die Handschuhe des ersten Trupps waren regelrecht verätzt.“ Um weitere Schäden von Menschen abzuhalten, wurde das Schrottplatzgelände abgesperrt. Die Polizei räumte zudem die drei benachbarten Flüchtlingscontainer, in denen sich nach Angaben der Polizei zum Zeitpunkt des Unfalls 25 Asylsuchende aufhielten.

Wann wurde die Zeppelinstraße für den Verkehr gesperrt?

Stephan Wiltsche sagt: „Ich bin kein Freund davon, gleich ganze Stadtteile zu evakuieren.“ Auch deshalb wurden die umliegenden Wohn- und Geschäftshäuser nicht geräumt. Wohl aber gab es Warndurchsagen im Radio und die Menschen wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zudem blieben der sehr nahe Bahnhof und die Bahnstrecke offen, weil nach dem Unfall ein leichter Wind genau aus dieser Richtung wehte. Das schloss die Gefährdung der Menschen dort aus. Außerdem setzte die Feuerwehr einen großen Ventilator ein. Der blies die belastete Luft parallel zu den Bahngleisen in Richtung Anglerfachmarkt ‐ und damit in quasi unbewohntes Gebiet.

Feuerwehrleute, die nah an die Gefahrenstelle heran mussten, trugen Schutzanzüge. (Foto: Jan Steppat )

Die Zeppelinstraße wurde zwischen der Karl-Hirnbein- und der Peter-Dörfler-Straße dennoch recht schnell dicht gemacht, laut Stephan Wiltsche passierte das gegen 10.20 Uhr. Dies sei auch zum Schutz der Einsatzkräfte geschehen. Denn die brauchten den Platz: Kurz darauf war der gesamte Straßenbereich voll mit Fahrzeugen von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei. Wiltsche dazu: Wo sie tätig sind, dürfe es keinen fließenden Verkehr geben.

Deutlich erkennbar waren die Absperrungen durch Baken, Schilder und zahlreiche, in einem Radius von 70 bis 100 Metern um den Unfallort herum aufgehängten Flatterbänder.

Wurden die Maßnahmen akzeptiert?

Zunächst sagt Stephan Wiltsche: Die Zeppelinstraße wurde nicht sofort geschlossen, auch weil Wangen mit seinen „gefühlten zwölf Baustellen“ von Sperrungen ohnehin geplagt ist und es deshalb Unmut in der Bevölkerung gebe. Zudem ist die Zeppelinstraße eine Hauptverkehrsachse in der Kernstadt und fungiert überdies derzeit als Umleitungsstrecke.

Für Autos war dort am Montag also schnell kein Durchkommen mehr, einige Fußgänger versuchten es dennoch. Kreisbrandmeister Oliver Surbeck selbst bat eine Frau, einen Umweg zu nehmen, die gerade auf dem Weg zum Supermarkt war: „Es geht um Ihre Gesundheit.“ Andere ignorierten die Absperrbänder, weil sie sich „schnell einen Leberkäswecken holen wollten“, so Wiltsche. „Wir hatten es mit unverständigen Bürgern zu tun.“ Letztlich sei es aber bei Einzelfällen geblieben.

Welche Schäden drohten für die Umwelt?

Mit dem Sprühnebel über der beschädigten Gasflasche dämmte die Feuerwehr zwar das ungehinderte Ausbreiten des Schwefeldioxids ein, brockte sich selbst zugleich aber ein weiteres Problem ein: In Verbindung mit Wasser reagiert der Stoff, es entwickelt sich ‐ ebenfalls giftige ‐ Schwefelsäure. Und die drohte in die Kanalisation und damit später in das 13 Kilometer entfernte Klärwerk in Pflegelberg zu gelangen. Laut Wiltsche hätte das üble Folgen haben können: „Große Umweltschäden“ wären die Folge gewesen, weil durch die Säure Bakterienkulturen der Kläranlage zerstört worden wären. Die aber seien nötig, um das Kanalsystem zu reinigen.

Dass es soweit nicht kam, hat mit der Reaktion der Feuerwehr und einem glücklichen Umstand zu tun: Auf Rat von Fachleuten hin ließ sie mehr als eine Stunde lang an der Unfallstelle Wasser ins Kanalsystem laufen, um bereits eingedrungene Schwefelsäure zu verdünnen. Ferner befindet sich ein auch für diesen Stoff tauglicher Ölabscheider auf dem Föll-Gelände. Schlussendlich gelangten nach Wiltsches Angaben nur sehr geringe Mengen Schwefelsäure ins Abwasser ‐ zwar messbar, aber deutlich unter zulässigen Grenzwerten.

Wie stark war die Luft belastet?

Dass sie belastet war, spürten die Anwesenden beim Atmen: Noch gut zwei Stunden nach dem ersten Gasaustritt lag ein übler Geruch in der Luft. Um den Schadstoffgehalt einordnen zu können, beorderte die Feuerwehr ein mit Messgeräten ausgestattetes Spezialfahrzeug aus Ravensburg zum Unfallort. Diese hatte ebenfalls der herbeigerufene Fachberater Chemie der Memminger Feuerwehr dabei. Als die Messungen begannen, sind laut Stephan Wiltsche keine Grenzwerte überschritten worden. Kurz nach dem Unfall dürfte dies aber sehr wohl der Fall gewesen sein: „Ich gehe davon aus, dass die Luft gesundheitsgefährdende Werte hatte“, so der Einsatzleiter.

Wie kam die gefüllte Gasflasche auf den Schrottplatz?

Das ist nach derzeitigem Stand der Dinge unklar. Stephan Wiltsche sagt: Auf dem Gelände der Firma Föll dürften Gasflaschen dieser Art abgegeben werden. Dort befände sich ein ganzes Lager. Ergo dürfte es schwierig sein, den früheren Eigentümer ausfindig zu machen. Genau dem macht er aber deutliche Vorwürfe: Dass die Flasche komplett mit Schwefeldioxid gefüllt abgegeben worden sein muss, bezeichnet er als „unverantwortlich“.

Die beschädigte Gasflasche von einer Drohne aus gesehen. Ersichtlich daraus ist, dass zumindest wichtige Teile der Kennzeichnung fehlen. (Foto: Feuerwehr Wangen )

Zumal sie nicht einmal ordentlich ‐ und für Gefahrgut erforderlich ‐ gekennzeichnet gewesen sei: Aufschriften in Form von Klebern fehlten an der Flasche gänzlich. Weil es lediglich im oberen Bereich eine kleine Gravur gab, die auf Schwefeldioxid hingewiesen habe. „Es ist ein ziemlicher Hammer, dass jemand einem so etwas unterschiebt.“ Die Mitarbeiter hätten nicht auf Anhieb erkennen können, um welchen Inhaltsstoff es sich handelte und damit auch nicht das Gefahrenpotenzial erkennen können, ehe die Flasche herunterfiel.

Welche Kennzeichnungspflichten gibt es für Gasflaschen?

Dazu nannte das Landratsamt am Mittwoch drei Vorschriften. „Sofern eine Gasflasche nicht restentleert und gereinigt ist, müssen nachstehende Kennzeichnungen vorhanden sein.“ Erstens: auf der Schulter eingeprägte, wichtige Daten (zum Beispiel Gasart, Betriebsdruck, Prüfdruck, Prüfdaten, Eigentümer beziehungsweise Hersteller). Zweitens: die Farbkennzeichnung. „Bei Gasflaschen mit giftigem Inhalt ist die Flaschenschulter gelb“, so die Behörde. Drittens: ein Gefahrgutaufkleber auf der Flaschenschulter mit Angaben unter anderem zum Gas selbst, dessen Eigenschaften, dem genauen Inhalt der Gasflasche und dem Hersteller.

Außerdem erklärte die Kreisverwaltung allgemein: Grundsätzlich sei eine mit Schwefeldioxid befüllte Gasflasche in der Kategorie „gefährliche Stoffe“ in Druckbehältern einzustufen und dürfe als gefährlicher Abfall nur über eine dafür zugelassenen Anlage entsorgt werden.

Konkrete Angaben zum Unfall am Montag macht das Landratsamt mit Verweis auf laufende Ermittlungen derzeit nicht.

Wofür wird Schwefeldioxid eigentlich benötigt?

Zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie. Laut Wikipedia wird es unter der Bezeichnung E220 als Konservierungsmittel und Antioxidationsmittel verwendet, vor allem für Trockenfrüchte, Kartoffelgerichte, Fruchtsäfte, Marmelade und Wein.

Wie lautet das Fazit des Einsatzes beim Gasunfall?

Insgesamt waren 48 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Roten Kreuzes vor Ort, berichtet Stephan Wiltsche. Dazu kamen noch Polizeibeamte. Die Nachbesprechungen hätten ergeben, dass die Aufgaben gut abgearbeitet worden seien: „Wir sind ziemlich zufrieden.“ Besonders hervor hebt der Einsatzleiter das „gute Zusammenspiel“ und das „gute Miteinander“ von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei. Dazu zählt er übrigens auch Vertreter von Landratsamt und Stadt sowie der Firma Föll. Die habe einen Mitarbeiter abgestellt, der am Einsatzleitwagen unter anderem wertvolle Informationen zum Unternehmensgelände geliefert habe, insbesondere zum Kanalnetz. Vor Ort anstehende Entscheidungen seien im Team getroffen worden, so Wiltsche.