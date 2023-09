Klinik-Neubau

Hergatz als Klinik–Standort für Wangen und Lindenberg im Gespräch

Wangen / Lesedauer: 4 min

Der geplante Neubau des Wangener Krankenhauses soll bislang auf der Wiese neben dem Besucherparkplatz entstehen (oben rechts). (Foto: Mauch )

In beiden Städten sollen neue Krankenhäuser entstehen — aber Geld ist nicht da. Deshalb nimmt die Debatte um ein Haus an Fahrt auf. Was Petra Krebs (MdL/Grüne) dazu sagt.

Veröffentlicht: 07.09.2023, 07:00 Von: Schwäbische.de