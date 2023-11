Rund eine dreiviertel Million Euro haben die Leserinnen und Leser für die Aktion „Helfen bringt Freude“ der „Schwäbischen Zeitung“ und des Caritasverbands der Diözese Rottenburg-Stuttgart vor einem Jahr gespendet. Trotz Inflation, Ukrainekrieg und Energiekrise fuhr die Aktion damit das drittbeste Ergebnis seit ihrem Bestehen 2013 ein.

Rund 7000 Spender haben sich 2022/23 für 98 von den SZ-Lokalredaktionen ausgewählten Projekte und die drei Flüchtlingscamps im Nordirak finanziell engagiert. Jeweils hälftig wurden 750.000 Euro auf das internationale Projekt und die regionalen Projekte aufgeteilt. Auch aus dem Wangener Verbreitungsgebiet durften sich vier Organisationen über jeweils 3700 Euro freuen, die sie vorwiegend für Bildung einsetzten.

Ziel seit mehreren Jahren: Fluchtursachen bekämpfen

2013 startete die „Schwäbische Zeitung“ ihre Weihnachtsaktion. In den beiden ersten Jahren stand sie unter dem Motto Kinderarmut, 2015 unter der Thematik Palliativversorgung. Seit 2016 geht es darum, Fluchtursachen zu bekämpfen. Unglaubliche 5,44 Millionen Euro sind inzwischen von den Leserinnen und Lesern der SZ seit Beginn der Spendenaktion gespendet worden. 2022 liefen die Zielsetzungen der bedachten, regionalen Projekte in unterschiedlichen Ländern, der Einsatzzweck war aber gleich.

Fluchtursachen zu bekämpfen, den Menschen vor Ort bessere Bedingungen zu bieten ‐ das ließ sich in Uganda durch den Wangener Verein „awamu ‐ zusammen für Uganda“ ebenso wie im Libanon, wo sich der Amtzeller Verein „Füreinander ‐ miteinander“ engagiert, umsetzen. Hilfe kam auch im indonesischen Tello an, wo die Argenbühler Franziskaner-Schwester Ingeborg seit vielen Jahren wirkt. Der Kißlegger Freundeskreis Liweitari trägt das Bekämpfen von Fluchtursachen praktisch schon in seinem Slogan: „Durch Bildung Zukunft schenken ‐ Hilfe zur Selbsthilfe.“

Liweitari: Ein Herz auf der Hauswand in Benin

Kinder toben über den Spielplatz der Grundschule Liweitari in Benin. Die Schaukel ist belagert, ebenso eine Balancierscheibe. An der Hauswand ist ein Herz aufgemalt, daneben steht „Helfen bringt Freude“ ‐ in Erinnerung daran, durch wen oder was der Spielplatz entstanden ist. Mitte September schickte Klaus Edele, Vorsitzender des deutschen Freundeskreis Liweitari aus Kißlegg, Bilder aus Westafrika.

„Den Spielplatz haben wir dank der Zuwendung der Weihnachtsspendenaktion ,Helfen bringt Freude’ und mit tatkräftiger Unterstützung von freiwilligen Helfern des vom evangelischen Jugendwerk angebotenen Workshops realisiert und abgeschlossen“, schreibt er. Es sind einfache Spielgeräte, die aber dennoch sichtlich begeistern. An der Grundschule sind rund 180 Schüler, ein Drittel davon Waisen. Zudem kümmert sich der Verein seit zehn Jahren auch um ältere männliche und weibliche Jugendliche und deren Ausbildung in handwerklichen Berufen in der Region um Natitingou.

Indonesien: Vom Waisen zum Physiotherapeuten

In Indonesien, genauer gesagt auf der Insel Tello, wirkt seit 48 Jahren die 79-jährige Argenbühler Schwester Ingeborg, die von ihrer Heimatgemeinde und dabei auch ihrer Freundin Angela Hartmann unterstützt wird. In den höchsten Tönen schwärmt Hartmann vom 25-jährigen Norberto, einem einstigen Waisenkind, das durch die Hilfe von Schwester Ingeborg und ihren Mitschwestern eine Schul- und Ausbildung absolvierte ‐ und nun als ausgebildeter Physiotherapeut an der zur Missionsstation gehörenden Poliklinik arbeitet.

Vom Kindergarten bis zum Studium werden Kinder unterstützt. Derzeit gehören beispielsweise sieben Studenten jenem Kreis an, der finanzielle Hilfe benötigt. „Allein für unsere Studenten braucht es rund 350 Euro im Monat“, weiß Hartmann. Die Hälfte der erhaltenen 3700 Euro floss in den Topf Schul- und Ausbildung, mit der anderen Hälfte wurden zwei an Krebs erkrankte Frauen in einer Klinik operiert und mit Medikamenten versorgt.

„Füreinander-Miteinander“: Zeltschule im Libanon gibt Perspektive

Mit seinem seit 2017 bestehenden Libanonprojekt wurde auch der Verein „Füreinander-Miteinander“ aus Amtzell unterstützt. „Bedingt durch die Coronapandemie und durch die Explosionskatastrophe 2020 in Beirut haben wir daneben auch über die Hilfsorganisation „Orienthelfer“ den betroffenen Menschen Hilfe zukommen lassen“, berichtet Vorstandsmitglied Paul Locherer. Besonders ans Herz gewachsen ist dem Verein das Hilfsprojekt „Zeltschule“ von Jacqueline Flory.

Mit dem Geld der SZ-Weihnachtsaktion wurde der Wiederaufbau von Zeltschulen im Erdbebengebiet bei Idlib in Syrien unterstützt. „Nur wenn wir jungen Menschen im Nahen Osten durch Bildung eine Perspektive, eine Chance geben, kann ein Beitrag gegen Radikalisierung und Terrorismus geleistet werden“, sagt Locherer. In den Zeltschulen im Libanon und in Syrien lernen Kinder, Jugendliche und deren Familien durch Bildung eine andere Welt kennen.

„Awamu“: Schule in Uganda braucht weiteren Raum

Eine andere Welt erleben auch die Kinder im St. Denis Centre for Education in Buyambi. Kinder, die ohne den Wangener Verein „awamu ‐ zusammen für Uganda“ kaum die Möglichkeit hätten, zur Schule zu gehen. „Durch die vielen Preiserhöhungen in Uganda, den Folgen von Corona und kriegsbedingten Getreideengpässen ist es vielen Eltern nicht mehr möglich, Schulgelder für ihre Kinder aufzubringen“, sagt Vorsitzende Margret Riese.

Teilweise sind es auch Waisen, die dankbar für die Unterstützung aus dem fernen Deutschland und ihrer Bildung sind, die sie später befähigen wird, in ihrem Heimatland für ihren eigenen Unterhalt zu sorgen. Aktuell besuchen 405 Schüler das St. Dennis Centre. Und die Arbeit geht laut Riese nicht aus: „Es fehlen ein bis zwei Klassenräume. Wenn es regnet, müssen die Kinder in den Schlafräumen essen.“ Überlegungen laufen, einen zusätzlichen Raum zu bauen, der auch als Essensraum genutzt werden kann.