Im Rahmen ihrer Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unter dem Motto „Fluchtursachen bekämpfen“ stellt die „Schwäbische Zeitung“ Wangen ihre ausgewählten Projekte vor, die in diesem Jahr von der Spendenfreudigkeit der Leser profitieren werden. Heute: die Wangener Kinderhilfe La Flora von Rosa und Anton Müller, die sich seit drei Jahrzehnten dem Kampf gegen die Armut im Süden der Millionenstadt Bogota verschrieben haben.

La Flora, die Blume. Wie viel Elend sich gleichzeitig hinter diesem Namen verberge, nach dem auch eines der unzähligen und auf etwa 2600 Metern Höhe gelegenen Elendsviertel im Süden Bogotas benannt ist, könne man sich hierzulande kaum vorstellen, heißt es auf der Homepage des Vereins. Mitte der 60er-Jahre begann in Kolumbien ein nunmehr fast 60 Jahre währender, bewaffneter Konflikt. Der Guerillakrieg, der mit Unterbrechungen bis heute geführt wird, brachte auch den Tod und die Vertreibung von hunderttausenden, ja Millionen Unbeteiligter und Zivilisten mit sich.

Es begann alles im Jahr 1994

1994 lernte Rosa Müller bei einer Studienveranstaltung die aus Bogota angereiste und dort lebende Deutsche Hildegard Otto kennen - und hörte erstmals vom Schicksal der Menschen und vor allem der Kinder im Süden der Millionenstadt. „Für mich war klar: Da muss etwas getan werden“, sagt Müller über die Anfänge, die zunächst noch im Privaten und ohne Verein umgesetzt wurden. Größere Aktionen wie der erste Marktplatz-Flohmarkt der Realschule, bei der Müllers Ehemann Anton viele Jahre lehrte und für die La Flora zum Schulprojekt wurde, folgten wie die Vereinsgründung erst Anfang des neuen Jahrtausends.

Zu Beginn warb La Flora um individuelle Patenschaften. Etwa 200 bis 250 Familien, schätzt Rosa Müller, wurden im Laufe der Jahre unterstützt. Allen gemeinsam ist, dass sie der „Null-Schicht“ angehören, beziehungsweise von kolumbianischen Mitbürgern und dem Staat so bezeichnet werden. „Das bedeutet eigentlich, sie sind gar nicht da, es gibt sie nicht, sie sind nicht registriert“, sagt Müller. Für Müller ist es jedes Kind wert, die Arbeit fortzusetzen - auch wenn es angesichts der Armut in bestimmten Teilen Kolumbiens „nur“ der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein sei und sein kann. Oft sind Kinder von alleinerziehenden Müttern betroffen.

Verwalterin in Bogota muss sich zurückziehen

Auch im Verein gab es inzwischen eine Zäsur. Hildegard Otto, die all die Jahre das Projekt in Bogota leitete, die Spenden verwaltete und verteilte, musste sich im vergangenen Jahr altershalber und aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen. Müller knüpfte neue Kontakte mit der Ordensgemeinschaft „Schwestern vom armen Kinde Jesus“, die ihrerseits ebenfalls im Süden Bogotas tätig sind. In gemeinsamer Abstimmung betreut La Flora-Sozialarbeiterin Sandra Garavito zwischenzeitlich nun Familien beider Organisationen - nicht nur mit der Gabe von Lebensmitteln und anderen Notwendigkeiten, sondern auch mit Hilfen für das Leben in den Familien und in der Gemeinschaft. Rund 40 Familien werden derzeit unterstützt.

2018 waren die Müllers letztmals in Kolumbien, 2024 werden sie wieder dorthin reisen, um zu sehen, was aus ihren alten und neuen Schützlingen geworden ist. „Die Menschen dort haben trotz allem immer ein Lächeln im Gesicht“, erzählt Anton Müller. Viele der Wellblechhütten, durch die bei Regen ganze Bäche durchströmen, konnten mit dem Geld aus dem Allgäu schon auf einfachste Art und Weise saniert, die Naturböden betoniert, den Kindern eine Zukunft gesichert werden.

Johan, Omeira und Pablo haben’s geschafft

Da ist beispielsweise Johan, der vor 25 Jahren bei seiner Geburt schwach und unterernährt war und es dank einer speziellen Babynahrung schaffte. Da ist die 30-jährige Omeira, die mithilfe eines Paten einen Schulabschluss schaffte und Polizistin wurde. „Heute führt sie mit ihrer eigenen Familie ein selbstbestimmtes Leben“, freut sich Rosa Müller. Und da ist Pablo, den Müller als „unser Musterschüler“ beschreibt. Sein Vater wurde von einem Lastwagen überfahren, die Mutter starb wenige Jahre später an Brustkrebs. Als Ältester von vier Geschwistern absolvierte Pablo ein Wirtschaftsstudium, auch seine Geschwister stehen mit Schulabschluss und eigenem Einkommen mitten im Leben. Ohne die Wangener Kinderhilfe La Flora wären die Kinder ins Waisenhaus gekommen. „Eigentlich ein Todesurteil“, erläutert Müller. So wurden die Großeltern unterstützt, wurde deren Wohnung saniert, den Kindern ein menschenwürdiges Leben ermöglicht.

„Die Not wird nicht kleiner“, stellt Rosa Müller fest. Auch wenn heute keine Schulgelder mehr bezahlt werden müssen, ist die Situation alles andere als gut: „Mit Corona hatten die Mütter keine Arbeit, kein Einkommen mehr. Jetzt herrscht auch in Kolumbien eine hohe Inflation und ein Kaufwertverlust.“ La Flora konzentriert sich heute, nachdem immer mehr Patenschaften altersbedingt auslaufen, auf allgemeine Hilfen.

Pro Jahr fließen 25.000 bis 30.000 Euro

Mit den 25.000 bis 30.000 Euro, die Jahr für Jahr von Wangen aus nach Kolumbien fließen, wird die Sozialarbeiterin finanziert, werden Schulmaterialien, Lebensmittelkörbe, Betten, Decken oder Hygieneartikel gekauft, „Behausungen“ so saniert, dass sie zumindest das Wort „Wohnung“ verdienen. „Das Wichtigste für uns ist, dass es immer etwas mit Kindern zu tun haben muss“, sagt Rosa Müller. Deren Familien werden bei der Kinderhilfe La Flora allerdings auch nicht vergessen.

Mehr Infos gibt es unter www.kinderhilfe-laflora.de.