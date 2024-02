Heinrich del Core kommt nach Neuravensburg

Auf Einladung des Vereins „Dorfleben Roggenzell“ kommt am Samstag, 6. April, um 20 Uhr Heinrich del Core mit seinem Programm „Glück g´habt!“ in die Festhalle nach Neuravensburg.

Der Italo-Schwabe nimmt sein Publikum mit auf eine Reise durch den Alltag - absolut skurril, alltagstauglich und irrwitzig zugleich, wie es in der Ankündigung heißt. Mit seinen quietschroten Lackschuhen und dem feinen Blümchenhemd hat er neue, komische Geschichten in seinem Handgepäck. Diesmal dreht sich alles rund ums Glück. Heinrich del Core inspiriert sich dabei am Alltag, macht keinen Halt vor Polizeikontrollen und Saunabesuchen. Auch was es mit der Einverständniserklärung beim Sex in Schweden auf sich hat, wird erläutert.

Karten für den Abend gibt es ab sofort im Vorverkauf für 26 Euro und an der Abendkasse für 28 Euro. Einlass ab 19 Uhr. Vorverkaufsstellen sind die Marien-Apotheke in Neuravensburg, die Buchhandlung Natterer in Wangen und der Lindaupark in Lindau. Der Erlös des Abends kommt nach Angaben der Veranstalter den „Ärzten ohne Grenzen“ und der Wangener Tafel zugute.