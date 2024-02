Heimsieg beim Saisonauftakt für Wangener Turner

Am Samstag bestritt die TG Wangen/Eisenharz 2 zu Hause ihren ersten Verbandsliga-Saisonwettkampf. Mit 37:27 Punkten konnte der SV Bolheim, bezwungen werden. Nach dem Oberliga-Abstieg war die Freude über den Heimsieg groß.

Für die TG gingen lediglich neun der 14 gemeldeten Turner an den Start: Benjamin Mayer, Julian von Kirn, David Stüber, Christian Förg, Leo Mörsch, Stefan Merath, Jakob Hölz, Janis Hermel und Hannes Müller.

Die Ringe bringen die Führung

Nach soliden Bodenleistungen gingen die Gäste nach dem ersten Gerät in Führung. Trotz einiger Patzer konnte Wangen am Pauschenpferd einige Scorepunkte aufholen. An den Ringen gingen die Hausherren dann erstmals mit 18:13 in Führung. Janis Hermel gab hierbei sein Debüt an den Ringen für die TG-Wangen/Eisenharz 2 und zeigte eine saubere Übung. Nach der Halbzeit konnte der Vorsprung am Sprung mit vier gestreckten Tsukahara-Sprüngen weiter ausgebaut werden. Den besten Tsukahara zeigte dabei Benjamin Mayer. „Der war so hoch, dass ich mir nicht sicher war, ob er überhaupt wieder auf den Boden zurückkehrt“, zeigte sich Hannes Müller verblüfft. Die Führung gab die TG auch am Barren und am Reck nicht mehr her. Am 9. März kann wieder live in der Ebnethalle in Wangen mitgefiebert werden. Gegner ist dann Villingendorf-Rottweil.