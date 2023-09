Heimauftakt für Bundesligaturner

Die TG Wangen/Eisenharz erwartet an diesem Samstag das KTT Heilbronn zum zweiten Wettkampf der diesjährigen Bundesligasaison in der Ebnethalle in Wangen. Wettkampfbeginn ist um 15 Uhr.

Eine Begegnung der beiden Teams gab es in der DTL noch nie. Dennoch kennt man sich aus den Begegnungen der zweiten und dritten Mannschaften beider Vereine in den schwäbischen Ligen. Bis 2018 startete das KTT noch in der ersten Bundesliga. Nach einer vierjährigen Pause tritt die Mannschaft nun in der dritten Liga an. Auch wenn sich der Kader des KTT stark verjüngt hat, findet man immer noch Turner der damaligen Erstligamannschaft in ihren Reihen. Mit Fabian Geyer turnt ein ehemaliger Jugendnationalturner beim KTT und zählt im Team neben Stefan Payer und Patrick Storz zu den Routiniers mit Erstligaerfahrung. Mit Jakob Hofmann wird außerdem einer der besten Boden-, Pferd- und Sprungturner der Oberliga zu seinen Einsätzen in der Bundesliga kommen. Hofmann startete zudem in den Jahren 2020 und 2021 für Schiltach in der zweiten Bundesliga. Auch wenn die Gäste zum Saisonauftakt deutlich gegen Meisterschaftsfavorit TG Allgäu verloren haben, wird Ihnen zugetraut, an der Tabellenspitze mitzumischen.

Der zweite Saisonsieg ist drin

Die Heimmannschaft freut sich auf das Duell und möchte dazu den Schwung aus dem Auswärtssieg in Hohenlohe mitnehmen. Dort gewann das Team am vergangenen Samstag in einem knappen Wettkampf mit 43:34 Punkten. Allerdings musste nach sehr vielen Fehlern (insbesondere in der ersten Wettkampfhälfte) lange gezittert werden, bis der Auftaktsieg unter Dach und Fach war. Es gilt, bis zum Samstag aus den gemachten Fehlern zu lernen und mit weniger Nervosität im zweiten Wettkampf an die Geräte zu gehen. Dann darf sich die TG Wangen/Eisenharz berechtigte Hoffnungen auf den zweiten Saisonsieg machen.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind jederzeit willkommen.