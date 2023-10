Hauptgastronomie der Gartenschau in Wangen wandert an Neue Spinnerei

Nach dem Rückzug von Investor Lars Müller beim geplanten Restaurant in der Neuen Spinnerei gibt es während der Landesgartenschau 2024 eine Rochade. Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss und im Bereich des Erba-Kamins werden zur LGS-Hauptgastronomie und ersetzen den zunächst vorgesehenen Standort auf der Argeninsel. Fest steht nun auch: Nach der Gartenschau ist dort Schluss mit Gastronomie, denn aller Voraussicht nach wird die Innenfläche ab dem ersten Quartal 2025 anderweitig gewerblich genutzt.

In den vergangenen Monaten hat Wolfgang Forster viel Zeit am Telefon verbracht. Gesprächspartner waren Brauereien und „gefühlt alle Gastronomien in der Region“, wie der Eigentümer der Neuen Spinnerei berichtet. Das Ergebnis sei jedoch immer das Gleiche gewesen: Absagen, weil es im Allgäu entweder kein Personal für so einen größeren Gastro-Betrieb gebe oder weil mögliche Betreiber davor zurückschreckten, einen sechsstelligen Betrag in den Ausbau der Räumlichkeiten im Erdgeschoss zu investieren. „Deshalb habe ich die Bemühungen, dort dauerhaft ein Restaurant reinzubringen, eingestellt.“

Ersatz für die Gastronomie auf der Argeninsel

Fruchtbarer waren da schon die Gespräche mit der Stadt und der Landesgartenschau GmbH. Für beide ist der Gastronomiestandort im Bereich des Erba-Kamins enorm wichtig, und so wurde für die Zeit zwischen Ende April und Anfang Oktober 2024 ein Lösung gefunden, mit der laut Forster „alle Seiten gut leben können“. Vereinbart wurde, dass nun der LGS-Hauptcaterer, die Firma Polster, die gut 500 Quadratmeter in der Neuen Spinnerei und die Fläche davor übernimmt. Und zwar als Ersatz für die nun wegfallende Gastronomie auf den Sportfeldern der Argeninsel.

Wenn man so will, hat die Landesgartenschau GmbH damit aus der Not eine Tugend gemacht. Der Standort in der Neuen Spinnerei sei immer als attraktiver Gastro-Standort geplant gewesen, teilt die LGS auf SZ-Anfrage mit. Und: „Weil eine Gastronomie in einem festen Gebäude immer attraktiver ist, als eine in einem Pavillon, fiel uns die Entscheidung leicht. Zudem kann der Platz davor wunderbar als Biergarten bespielt werden. Auch das war so schon immer vorgesehen.“ Weiter gehe man davon aus, dass der neue Standort flächenmäßig etwa genau so groß werde, wie der auf der Argeninsel geplante.

Pop-Up-Restaurant mit Biergarten

Dies bestätigt Tobias Parthie. Der Geschäftsführer der Polster Gartenschau Catering GmbH und sein Team werden ab Anfang 2024 das Erdgeschoss der Neuen Spinnerei neu einrichten und in ein sogenanntes Pop-Up-Restaurant mit knapp 200 Plätzen verwandeln ‐ mit Holzboden, Theke und Küche. Davor, auf dem Platz um den Erba-Kamin, wird es einen Biergarten geben mit Platz für 300 bis 350 Gäste geben, die dann mit Schirmen und eventuell mit einem Segel vor der Sonne geschützt werden sollen. „Der Umbau ist zwar eine Herausforderung, aber die charmante Lage im Herzen der Gartenschau ist natürlich besser“, sagt Parthie. „Vor allem für die Besucher ist es der schönere Platz.“

Nach dem Wegfall der Hauptgastronomie auf der Argeninsel bleibt in diesem Bereich lediglich der bei der Gehrenberg-Umkleide geplante Biergarten samt Sportsbar übrig. Eine „gastronomische Unterversorgung“ sieht die LGS deshalb dort aber nicht: „Der Biergarten wird eine ausreichende Größe haben.“ Die frei werdenden Sportplätze neben der Argensporthalle sollen derweil fertiggebaut werden. Es werde dort im rahmen der Gartenschau Sportangebote und Veranstaltungen geben, kündigt die LGS weiter an. Wie der Schulsport integriert werden kann, müsse noch geklärt werden.

Damit ergibt sich gastronomisch für die Landesgartenschau folgendes Bild: Neben der Hauptgastronomie in und bei der Neuen Spinnerei wird der LGS-Hauptcaterer Polster neben der Neuen Spinnerei und dem Biergarten im Gehrenberg-Sportpark eine Strandbar an der Argenwiese betreiben und bei der Hauptbühne an der Erba-Festwiese bewirten. Der zweite Caterer, V2O Bio, wird im kommenden Jahr im bisherigen Heim des Trachtenvereins D’Argentaler einen Hofladen samt Gastronomie und Biergarten aufbauen, dazu auf der Argenwiese einen Vespergarten und an der Veranstaltungshalle im Erba-Pförtnergebäude ein Blumencafé.

Ein- und Ausgang für Gastro-Betriebe am LGS-Gelände

Die Gastro-Betriebe, die ans LGS-Gelände unmittelbar angrenzen ‐ beispielsweise Hotel Reos oder Lindenhof ‐ können Besucher der Gartenschau ebenfalls besuchen. Hier verweist die LGS auf den naheliegenden Ein- und Ausgang zwischen Neuer Spinnerei und Baumwolllager, wo die Blumenhalle sein wird.

Und wie geht es nach der Landesgartenschau im Erdgeschoss der Neuen Spinnerei weiter, wenn Polster dort die Räumlichkeiten wieder zurückgegeben hat? Hier hält sich Wolfgang Forster noch bedeckt. Er hofft aber, dass die Verträge mit einem interessierten Gewerbebetrieb aus der Region bis Ende 2023 unterschrieben sind.