Fasnet

Haslach feiert Dorffasnet und unterstützt die Feuerwehr

Wangen / Lesedauer: 1 min

Auch das Heim St. Konrad war beim Narrensprung dabei. (Foto: Susi Weber )

24 Gruppen, rund 1000 Hästräger und laut Haslachs Zunftmeister Ralf Angele in etwa gleich viele Zuschauer - so sah er aus, der Narrensprung der Hatternweible am Sonntag.