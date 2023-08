Harter Aufprall für den FC Wangen

Der Fußball–Landesligist FC Wangen wartet in der Vorbereitung weiter auf das erste Erfolgsgefühl. Nach dem 0:1 im Verbandspokal gegen Albstadt und dem 1:3 im Testspiel gegen den südbadischen Verbandsligisten SC Pfullendorf gab es am Freitag eine 3:5–Niederlage beim Bezirksligisten SV Kressbronn. Schlüsselszene war wohl das Eigentor nach einem guten Beginn und einer 1:0–Führung des Landesligisten. Im Linksfuß Tim Huß (FV Ravensburg) hat Wangen noch einen Zugang vermeldet.

Der Trainer nennt das Eigentor „Slapstick pur“

„Das Ergebnis lügt nicht“, sagt Markus Steidle, Trainer des FC Wangen. „Wir haben gut begonnen, führen 1:0 und dann passiert ein Eigentor, das uns aus der Bahn wirft.“ Unglücksrabe war Jannek Brüderlin, der zunächst per Freistoß seine Mannschaft mit 1:0 in Führung gebracht hatte (7.). Von der Mittellinie spielte er in der zehnten Minute den Ball zu Enrico Scheel. Der Wangener Torhüter stand aber weit draußen und wurde überlobbt (10.). „Es war Slapstick pur“, meinte Steidle. Kann passieren, aber was danach folgte, darf nicht passieren. Ballverluste bauten den Gegner auf. Der SV Kressbronn war durch seine Kreativspieler Elias Wiesener sowie Romeo Lindinger und Bruder Samuel im Spiel, nutzte die Fehler aus. Kai Herrmann und Okan Housein brachten den FCW zur Pause zwar mit 3:2 in Führung, Wiesener setzte für den SVK einen Foulelfmeter an den Pfosten. Vieles sprach für Wangen. Kressbronn machte aber nicht mit.

Innerhalb von zwölf Minuten drehte der Bezirksligist die Partie: Aus einem 2:3 wurde ein 5:3. „Wir müssen das Spiel schnell abhaken, dürfen das Ergebnis nicht überbewerten. Natürlich lief es für uns gut. Meine Spieler haben die Fehler des Gegners ausgenutzt. Einiges hat aber auch nicht gestimmt. Darüber müssen wir sprechen“, sagte Kressbronns Trainer Mico Susak.

Viel Redebedarf kurz vor dem Saisonbeginn

Redebedarf gibt es auch beim FC Wangen. Fassungslos standen Steidle und Co–Trainer Jonas Kraft an der Außenlinie. Sicherlich wurden die verletzten Spieler Simon Wetzel, Jan Gleinser und Moritz Hartmann vermisst. Aber die, die auf dem Platz standen, können auch Fußball spielen. „Es war ein Schuss vor den Bug. Ich bin aber überzeugt, dass es jeder kapiert hat. Wir müssen einfache Fehler vermeiden, sonst gibt es in der Meisterschaft ein böses Erwachen“, sagte Kraft. „Es war ein harter Aufprall in der Realität“, meinte auch Trainer Steidle.

Wangen verlor nach dem 1:1 die Spielkontrolle. Die Partie gegen Kressbronn war ein gutes Beispiel, wie es in der Landesliga zugehen kann. „Zweikampfverhalten, Umschaltsituation, Balleroberung nach Ballverlust, all das sind wichtige Basics, um eine Partie erfolgreich zu gestalten“, betonte Steidle. Zwei Wochen sind es noch bis zum Saisonstart. Am Samstag (18 Uhr/Sportplatz am Gehrenberg) gibt es noch das Derby gegen den Verbandsligisten FV Rot–Weiß Weiler. „Das wird eine wichtige Standortbestimmung“, meinte Steidle. Dann kommt der Aufsteiger SV Baindt zum ersten Heimspiel.

Kressbronn war übrigens die einzige Mannschaft, die in der vergangenen Saison zweimal gegen den späteren Meister gewann. „Das ist unsere Schokoladenseite. Wir haben aber auch andere Seiten, die zum Haare raufen sind“, sagte Susak. Deshalb hofft er, dass seine Spieler auf dem Boden bleiben, den Sieg gegen Wangen zwar genießen, aber weiter konzentriert arbeiten. „Es war nur ein Testspiel. Dafür gibt es keine Punkte“, meinte Susak. Das ist auch die gute Nachricht für den FCW. Trotzdem muss sich der Landesligist enorm steigern.

SV Kressbronn — FC Wangen 5:3 (2:3)

Tore: 0:1 Jannek Brüderlin (7.), 1:1 Jannek Brüderlin Eigentor (10.), 1:2 Kai Herrmann (17.), 2:2 Elias Wiesener (19.), 2:3 Okan Housein (22.), 3:3 Romeo Lindinger (53., Foulelfmeter), 4:3 Wiesener (59.), 5:3 Samuel Lindinger (65.) — Schiedsrichterin: Svenja Neugebauer — Besonderes Vorkommnis: Elias Wiesener schießt Foulelfmeter an den Pfosten (SVK, 32.) — SVK: Kaschube, Eberhardt, Heinzelmann, Demir, Lang, S. Lindinger, Wiesener, Jakob (71. Hadzic), Abilou (71. Siegel), Bergmann, R. Lindinger (76. T. Gottemeier) — FCW: Scheel (46. Pelz), Biewer (46. Straub), Spöri (46. Leyla), Willhalm, Housein, Ja. Brüderlin, Pfeiffer (46. Jo. Brüderlin), Schumacher, Herrmann (70. Spöri), Biedenkapp, Huss.