Hans und Isolde Rast feiern Eiserne Hochzeit

Sie sitzen in einer gemütlichen Ecke ihrer Wohnung hoch über den Dächern von Wangen und lächeln sich an. Noch immer nennt er sie „Schatz“, noch immer ist die Harmonie zwischen ihnen spürbar. Auch wenn sie gestehen müssen, dass sie zum ersten Mal seit 65 Jahren zwei „Schweigetage“ eingelegt haben. Dabei haben sie sich nicht einmal richtig gestritten.

Von den rund 20 Millionen Ehepaaren in Deutschland schaffen es nur etwa 10.000 Paare bis zur Eisernen Hochzeit. Dazu zählen Hans und Isolde Rast. Ob sie ein Patentrezept haben? „Er hat mich so gelassen, wie ich bin“, sagt die 86–Jährige über ihren Mann. Und sie fügt an: „Er hat nie versucht, meine Gedanken zu kürzen.“ Weil der vier Jahre Ältere eifrig nickt, kann man getrost davon ausgehen, dass dieses Empfinden auf Gegenseitigkeit beruht.

Vier junge Mädchen schwärmen

Beim Besuch der „Schwäbischen Zeitung“ erzählen die Eheleute, wie sie sich kennengelernt haben. Demnach kam Hans Rast Anfang der 1950er–Jahre manchmal beruflich nach Lindau. Dort wurde er von vier jungen Mädchen, die ihre Mittagspause Eis essend am Seehafen verbrachten, wahrgenommen. „Wenn er an uns vorbeikam, dann haben wir schon geschwärmt“, sagt Isolde Rast. Als sie 1956 nach ihrer Ausbildung zur Friseuse eine Stelle in Wangen angenommen habe, da sei sie ihm dann erneut begegnet.

„Er hat ganz in der Nähe meiner Arbeitsstätte mit Freunden regelmäßig Tischtennis gespielt“, berichtet Isolde Rast. Dann sei der Martinstag und der gleichnamige Tanz in der Alten Turnhalle gekommen — und damit ein erstes richtiges Kennenlernen. Mehr noch: „Es funkte zwischen uns!“ Schon ein Jahr später habe man sich in Lindau verlobt, neun Monate später in der evangelischen Stadtpfarrkirche geheiratet.

Das Alter hat „zugeschlagen“

Wenngleich das Alter „zugeschlagen hat“ und Hans Rast das Fortbewegen ohne Gehhilfe nicht mehr möglich ist, auch Isolde Rast gesundheitliche Einschnitte erfahren musste, jammern sie nicht. Einen wunderbaren Ausgleich zum Alltag findet der 90–Jährige nach wie vor im kreativen Gestalten. Vor allem die in Öl gemalten Bilder, darunter wunderschöne Motive von Wangen, zieren die Wände der Wohnung. In seinem kleinen Atelier gestaltet er, nachdem seine Frau dies nicht mehr gemeinsam mit ihm machen kann, nun alleine Ostereier.

„Wir haben uns damals, als wir den Kunsthandel Zengerle in der Herrenstraße übernahmen, vom Schaffen mit Farben inspirieren lassen“, erinnert sich Hans Rast. Und er weist darauf hin, dass man nicht mehr wie einst beim Ostereiermarkt ausstellt, sondern mit den Schaufenstern der Goldschmiede Welte in der Schmiedstraße eine neue Bleibe für besonders schöne Stücke gefunden hat.

Ehepaar liest gerne

Darüber hinaus liest das Ehepaar gerne. Er Kriminalromane, sie vorzugsweise Abhandlungen, die in Richtung Esoterik gehen. Auf die Einsamkeit von alten Menschen angesprochen, gibt Isolde Rast ein erprobtes Lebensmotto weiter: „Immer neugierig bleiben. Egal auf was. Und wenn ich das Laufen der Ameise beobachte.“

Froh und dankbar sind die Eheleute Rast über ihre Familie, die aus einem Sohn, zwei Enkel und drei Urenkel besteht. Wie sie nicht müde werden, sich immer wieder gegenseitig zu beteuern: „Ich würde dich jederzeit wieder heiraten!“