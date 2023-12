Handballfrauen der MTG bestreiten letztes Heimspiel in diesem Jahr

Die Handballerinnen der MTG Wangen erwarten am Samstag (18 Uhr/Argenhalle) die SF Schwaikheim zum letzten Heimspiel 2023. Nach dem Sieg vergangene Woche möchte die MTG weiter in der Erfolgsspur bleiben.

Zwei Niederlagen in Folge hatten die MTG-Spielerinnen gegen Neckarsulm II (19:31) und Gerhausen (28:35) erlitten, bevor sie am vergangenen Samstag beim 35:30 in Kornwestheim endlich wieder punkteten. In einer sehr spannenden Partie, in der die Allgäuerinnen eine äußerst starke zweite Halbzeit aufs Parkett stellten, konnten die Wangenerinnen die zwei wichtigen Punkte mit nach Hause nehmen.

Nur Marina Gabriel fehlt

Die MTG steht derzeit mit 8:10 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz der Württembergliga. Schwaikheim, das die vergangene Saison auf einem sehr guten dritten Tabellenplatz abgeschlossen hatte und danach einen großen Umbruch erlebte, steht aktuell mit 10:8 Punkten auf dem fünften Rang. Die Zuschauer erwartet am Samstag laut Mitteilung ein spannendes Spiel auf Augenhöhe. Den MTG-Trainern Christoph Hörmann und Zsolt Balogh stehen bis auf Marina Gabriel, die sich zur Zeit im Ausland aufhält, alle Spielerinnen zur Verfügung. Sie alle wollen zu Hause noch mal alles geben.