Gypsy Swing im Schwarzen Hasen

Das Elias Prinz Quartett sorgt am Freitag, 26. Januar, um 20.30 Uhr im Schwarzen Hasen in Wangen-Beutelsau für einen fulminanten Mix aus Gypsy Swing und Bebop-Ästhetik. Der Gitarrist Elias Prinz kann sich laut Mitteilung trotz seines jungen Alters schon zur Elite der Jazz-Manouche-Solisten zählen. Ergänzt wird das Quartett von dem Saxophonisten Claus Koch, dem Rhythmusgitarristen Jean-Baptiste Delattre und der Bassistin Ida Koch. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tabakstube Wangen, Telefon 07522/3789, an der Abendkasse oder online über eventfrog.de