Gute Stimmung beim Nachmittag der Musik

Beim „Nachmittag der Musik“ haben sich in Wangen Seniorinnen und Senioren bestens unterhalten. „Herz und Gemüt“ unter der Leitung von Silke Späth-Esch sowie der Stadtseniorenrat mit seiner Vorsitzenden Sieglinde Knecht hatten eingeladen zum Konzert der Münchner Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation. Unter dem Titel „Europa Furioso“ spielte und sang das Ensemble viele bekannte Stücke, die quer durch Europa und durch alle musikalischen Epochen der klassischen Musik führten. Die geschickte Kombination der drei Musikerinnen und Musiker sowie der drei Sängerinnen und Sänger ermöglichte eine große musikalische Vielfalt von Bach über Bizet, Mozart oder Rossini, um nur einige zu nennen.

Es war das zweite Gastspiel der Stiftung unter der Leitung von Johannes Erkes, wie Oberbürgermeister Michael Lang in seinem Grußwort feststellte. Die Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Konzerte für die ältere Generation zu organisieren. OB Lang erinnerte an die Ursprünge von Herz und Gemüt, die durch die Friedrich-Schiedel-Stiftung mit Sitz in Bad Wurzach ermöglicht wird. So waren denn auch neben den Gästen aus Wangen viele Musikfreundinnen und -freunde aus Bad Wurzach und Leutkirch angereist. Er dankte allen Akteurinnen und Akteuren für ihr Engagement, das zu diesem gelungenen Nachmittag beitrug.