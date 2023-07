Günter Sigg ist neuer Schützenkönig des Wangener Kinderfests. Der 52–jährige Leupolzer ließ am Donnerstagabend beim Adlerschießen die fünf anderen Finalisten hinter sich und konnte sein Glück auf der Festzeltbühne gar nicht fassen. Er darf nun am Samstag in der „Schützenkutsche“ den Kinderfestumzug genießen. Für den Zweitplatzierten, den Ersten Ritter, hatte er deshalb ein ganz besonderes „Geschenk“: „Eigentlich wäre ich am Samstag bei den Leupolzern Fahnenbegleiter gewesen.“ Dieses Amt darf oder muss nun Florestan Zöllner übernehmen.

Was den Sieger dann doch ärgerte

Erst zum zweiten Mal überhaupt hatte sich Sigg beim Adlerschießen beteiligt: „Damals habe ich nur einen Trostpreis gewonnen.“ Überhaupt zum Adlerschießen gekommen ist der zweifache Familienvater durch seinen Stammtisch, mit dem er sich seit 35 Jahren regelmäßig trifft — und dem er nach dem Erhalt der Schützenkette natürlich noch eine Runde ausgab. An einem aber störte sich der Leupolzer gewaltig:

Auf der Scheibe ist ja noch nicht mal das Leupolzer Wappen drauf. Günter Sigg

Zweiter Ritter und damit Drittplatzierter wurde Benedikt Walper. Auf den Plätzen vier bis sechs folgten Stefan Manz, Max Waggershauser und mit Inge Barthel die einzige Frau in der Endrunde.

Wie es zum schnelleren Ablauf kam

Groß war die Freude auch bei Evi Welte, der Verantwortlichen für das Adlerschießen: „Wir hatten dieses Mal 290 Teilnehmer und 19 Gruppen.“ Bewährt hat sich die neue, vierte Scheibe in der Argenhalle, die Weltes Aussage nach deutlich zu einem schnelleren Ablauf beitrug — und vermutlich auch den einen oder anderen animierte, doch noch spontan teilzunehmen. „Elf Gruppen traten mit mehr als zehn Teilnehmern an und kamen dadurch in die Wertung“, erzählte Welte. Sieger wurde die Firma Bolz Edel vor der Schnitzer Group und der Waldner Holding.