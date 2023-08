Das „Gründer– und Innovationszentrum Geiselharz–Schauwies“ ist einen Schritt weiter. Der Zweckverband des interkommunalen Gewerbegebiets hat in seiner jüngsten Sitzung die Änderungsvorschläge des Planungsbüros übernommen und dem Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren zugestimmt.

Für Paul Locherer war es eine Freude, nach seiner Zeit als Vorsitzender des Verbands nun gemeinsam mit Monika Gauß in der Geschäftsführung „tätig und wieder einmal dabei sein zu können“. Er bedankte sich bei den Behörden, hinsichtlich des „flotten Verfahrens“ Wort gehalten zu haben. Man könne jetzt „einen Knopf an den Bebauungsplan“ machen, sagte Locherer. Aber auch Benedikt Müller vom Überlinger Planungsbüro Planstatt Senner und Dieter Steinhauser, vertretungsberechtigter Geschäftsführer der expandierenden Firma FTP Robotik, galt der Dank. Nicht zuletzt für das „Absegnen des strittigen Punkts Buswartehäusle“.

Darstellung zur Bushaltestelle wird überarbeitet

Hintergrund: Von Behördenseite war in der Auslegung darauf hingewiesen worden, dass das Plangebiet bislang über eine südlich angrenzende Grundstückszufahrt über die Schattbucher Straße erschlossen würde. Eine nachfolgend planerisch dargestellte Zufahrt beziehungsweise ein Zugang zur Kreisstraße 8003 könne auch in Verbindung mit der dortigen Bushaltestelle, auch wegen der Sichtbeeinträchtigung, nicht zugestimmt werden.

In der Antwort machte der Planer darauf aufmerksam, dass die dargestellte Verbindung lediglich als „fußläufiger Anschluss“ an die Haltestelle vorgesehen sei. Um weitere Unklarheiten zu vermeiden, bot man an, „die Darstellung der Freianlagen und Fußwege nochmals zu überarbeiten und dem Plan anzupassen“. Eine positive Abstimmung mit dem zuständigen Straßenbauamt sei inzwischen erfolgt. Das gelte auch für den Teilbereich der fraglichen Anbindung, „der außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans liegt“.

Die Frage nach dem „Wie geht es weiter?“ beantwortete Dieter Steinhauser. Es sei jetzt Aufgabe des Ravensburger Architekturbüros Grath, „die Beteiligten der vielen Disziplinen zusammenzubringen und ein Konzept zu entwickeln, dass ebenso baulich wie wirtschaftlich den Anspruch verfolgt, voranzugehen.“