Großes Feuerwehr–Aufgebot nach Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall auf der A 96 im Herfatzer Tunnel hat am Donnerstag laut Polizeibericht kurz nach 17.30 Uhr für ein großes Aufgebot an Feuerwehrfahrzeugen gesorgt. Ein 30–jähriger Mercedes–Fahrer war in Richtung München unterwegs und erkannte zu spät, dass ein 22–jähriger Vorausfahrender wegen der Geschwindigkeitsbeschränkung sein Tempo verlangsamte. Er fuhr dem VW Transporter auf. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt rund 15.000 Euro beziffert. Durch die Kollision im Tunnel löste der Feueralarm aus. Insgesamt zehn Fahrzeuge mit über 50 Wehrleuten der Freiwilligen Feuerwehren Wangen, Amtzell und Leupolz fuhren an, konnten jedoch zeitnah wieder abrücken.