Gebrannt hat es in der Neujahrsnacht in Neuravensburg. Dabei entstand ein Gesamtschaden von circa 20.000 Euro, meldet die Polizei.

Eine Bürgerin alarmierte gegen 3.50 Uhr die Einsatzkräfte. Im Rätikonweg in Neuravensburg stellten die Polizeibeamten fest, dass mutmaßlich zunächst Kunststoffmülltonnen in Brand geraten waren. Zwei von ihnen brannten komplett ab.

Feuer breitet sich aus

Im weiteren Verlauf griff das Feuer vermutlich auf einen dort geparkten Audi über. Er brannte vollständig aus. Auch eine Bepflanzung, ein Gartenzaun sowie in geringem Ausmaß die Gebäudefassade gerieten in Mitleidenschaft.

Die ermittelnden Beamten gehen bislang davon aus, dass der Brand durch unsachgemäß entsorgte Feuerwerkskörper entstanden ist. Am Fahrzeug entstand mit circa 10.000 Euro ein Totalschaden. Ebenfalls circa 10.000 Euro Schaden entstanden an der Liegenschaft beziehungsweise am Gebäude.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Die Frau, die den Brand gemeldet hatte, wurde wegen Atembeschwerden durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in Hinblick auf eine Rauchgasvergiftung untersucht, kam aber nach bisherigen Erkenntnissen ohne Verletzungen davon.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, um den Brand zu löschen.