Gospelworkshop der Stadtkirche Wangen

Die Evangelische Stadtkirche in Wangen startet am Freitag, 10. November, einen Gospelworkshop unter der Leitung von Pfarrerin i. R. Helena Rauch und Dirigent Rainer Möser. Mitmachen können laut Pressemitteilung alle, ob mit oder ohne Chorerfahrung, ob mit oder ohne Notenkenntnissen. Noch sind einige wenige Plätze bei den Männerstimmen frei. Dirigent Möser ist ein erfahrener Gospelchorleiter und sorgt für mitreißende Proben und ein begeistertes Publikum. Darüber hinaus leitet er Fortbildungen und Workshops in den Bereichen Chorleitung, Cajon, Gospel, Jazz und Pop im Chor. Im Workshop werden mehrstimmige Gospels erarbeitet. Zum Abschluss gestaltet der Workshop-Projektchor den Gospelgottesdienst in der Stadtkirche am Sonntag, 12. November, um 11 Uhr. Die Proben sind am Freitag, 10. November, von 18.30 bis 20.30 Uhr, am Samstag, 11. November, von 10 bis 16 Uhr im Ev. Gemeindehaus Wangen, Bahnhofplatz 6.

Anmeldung bis 2. November beim Ev. Bildungswerk Oberschwaben (EBO), Tel. 0751/95223030 oder per Email man