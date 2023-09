Golf-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Nach einem unbekannten Autofahrer eines silbernen VW Golf sucht die Verkehrspolizei in Kißlegg, nachdem es am Sonntagfrüh gegen 7.15 Uhr zu einem Unfall auf der A 96 zwischen Wangen-West und Neuravensburg gekommen ist. Nach Angaben der Polizei fuhr der VW-Fahrer, ohne auf den nachkommenden Verkehr zu achten, vom Pannenstreifen in den fließenden Verkehr ein. Ein auf der rechten Spur fahrender 75-Jähriger wich daraufhin mit seinem Skoda auf die Überholspur aus und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Ebenfalls ausweichen musste ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer, der in der Folge mit dem Skoda zusammengestoßen ist. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Ohne sich um den entstandenen Schaden von insgesamt etwa 4000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach davon. Die Polizei in Kißlegg bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, sich unter Telefon 07563/9099‐0 zu melden.