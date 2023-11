Wangen

Glockenübergabe von der Gartenschau Balingen zur Landesgartenschau in Wangen

Wangen / Lesedauer: 1 min

Von Links: Achim Wicker, Anita Wenger, Benjamin Sigg, Stephan Wiltsche. (Foto: Robert Schilk )

Wie im Sport eine Staffelübergabe stattfindet oder bei den Olympischen Spielen die Weitergabe der brennenden Fackeln, so hat jetzt laut Pressemitteilung der Vertreter der Gartenschau in Balingen die Kirchenglocke an die Verantwortlichen des ökumenischen Kirchenbeitrags auf der Landesgartenschau in Wangen übergeben.

Veröffentlicht: 16.11.2023, 13:10 Von: sz