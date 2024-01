Geplanter Verbund von Wangener Realschule und Ebnetschule scheitert

Eine mögliche Verbundlösung zwischen Johann-Andreas-Rauch-Realschule (JARR) und der benachbarten Ebnetgrundschule ist vom Tisch. Ein von der Realschule vorgeschlagenes Konzept für eine Kooperation hat die Schulbehörde abgelehnt. Das sind die Hintergründe und so könnte es in den nächsten Monaten weitergehen.

Was waren zuletzt die wichtigsten Themen an der Ebnetschule?

Zum einen der schlechte bauliche Zustand der Pavillons, in denen drei der aktuell sieben Klassen der Ebnetschule unterrichtet werden. Deswegen hatten sich vergangenen Sommer auch Schulleitung und Eltern verärgert an die Stadt gewandt. Es gab daraufhin Gespräche und Ortstermine mit Verwaltung und Räten - mit dem ersten Ergebnis, dass die Stadt manche Schäden behob und das Schulgelände mit weiteren Spielgeräten aufwertete. Als nächster Schritt ist geplant, das Hauptgebäude um eine Etage aufzustocken und so Platz für weitere vier Klassenzimmer als Ersatz für die Pavillons zu schaffen. Dies vor dem Hintergrund, da die Schülerzahlen an der Ebnetschule in den kommenden Jahren laut Prognose stark steigen werden.

Ein wichtiges Thema, ebenfalls im Sommer, war erneut die Schulleitung. Seit 2020 hatte es hier keine Kontinuität gegeben, auch im vergangenen Schuljahr gab es trotz mehrmaliger Ausschreibungen keine Bewerber auf den Rektorenposten. Auf der Suche nach einer (vorgeschriebenen) kommissarischen Lösung wurde das Staatliche Schulamt dann auf den letzten Drücker fündig: Quasi mit Beginn der Sommerferien stellte sich Tanja Ladenburger als neue kommissarische Leiterin dem dortigen Kollegium vor. Die Rektorin der Deuchelrieder Grundschule soll, wie ihr Vorgänger Frank-Ulrich Widmaier, die zusätzliche Aufgabe an der Ebnetschule ein Jahr lang ausüben.

Was passierte zunächst in Sachen Schulverbund?

Wegen der Probleme an der Ebnetschule, eine Schulleitung zu finden, und weil die Realschule gleich nebenan ist, gibt es schon seit längerem Überlegungen, die Organisationsstruktur im Ebnetschulzentrum zu ändern. „Es ist richtig zu diskutieren, wie man Strukturen schaffen kann, die naheliegend sind“, so Wangens OB Michael Lang im Sommer. Und konnte sich damals ein Konstrukt ähnlich denen in Niederwangen (Grund- und Werkrealschule) oder auf dem Praßberg (Gemeinschaftsschule) vorstellen, wo Primar- und Sekundarstufe in einem Verbund zusammengefasst sind. Eine Schule mit Modellcharakter könne für eine Grundschule auch ein Alleinstellungsmerkmal sein, wie der Rathauschef in einer Herbstsitzung des Gemeinderats sagte.

Eine Konzeption, wie eine künftige Kooperation zwischen Grundschule und Realschule aussehen könnte, hatte seinerzeit JARR-Leiter Heiko Kloos erstellt. Sie hätte demnach ab dem kommenden Schuljahr greifen können und sah im Grundsatz vor, dass die Realschule das Grundschulprofil in den Bereichen Englisch (zusätzlich für die Klassen eins und zwei) und Technik (Klassen drei und vier) ergänzt - mit entsprechenden Stundenkontingenten. Die Schulleitung bei einem Verbund läge bei der Realschule, an der Ebnetschule soll es daneben eine pädagogisch verantwortliche Person für die Primarstufe geben, so Kloos auf SZ-Nachfrage weiter. Und: Nach dem Aufstocken des Grundschulhauptgebäudes sieht das Konzept „langfristig eine Verbesserung der Räumlichkeiten“ im Schulzentrum vor. Auch in der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2018 war von einem zweiten Erweiterungsbau im Bereich Realschule/Grundschule die Rede gewesen.

Wie ging es mit dem Konzept weiter?

Die vorgeschlagene Konzeption wurde in den Gremien der betroffenen Schulen, den Schul- und Gesamtlehrerkonferenzen, vorgestellt. Es gab zudem Gespräche zwischen Schulen, der Stadt als Schulträger und den zuständigen Schulbehörden des Landes. Am Ende wurde das Konzept in der Ebnetschule zwar generell als sinnvoll erachtet, in der Realschule sprach man sich jedoch „mehrheitlich dagegen aus“, wie es aus dem Regierungspräsidium (RP) als übergeordneter Schulbehörde heißt.

Zu den konkreten Gründen für die Ablehnung will sich Heiko Kloos nicht äußern, denn die Inhalte der Konferenzen unterlägen der Verschwiegenheit. Nur so viel: „Es wurde erst das Konzept der Schule vorgestellt und dann die Antwort der Schulbehörde“, so der JARR-Schulleiter. Der darauf folgende, ablehnende Beschluss spiegle das Stimmungsbild wider, dass in der Summe kurzfristig die Nachteile einer solchen Kooperation für die Realschule überwiegen.

Hinter dem Ganzen stecken zusätzliche Unterrichtsstunden, die für eine Kooperation nötig gewesen wären, die aber laut Behörde in erster Linie die Realschule aus ihrem Kontingent hätte aufbringen müssen. Kloos äußert sich hierzu nur allgemein: „Das Konzept war der Versuch, mit einem neuen Schulverbund auch neu zu denken und dabei das vorhandene Know-how und die bestehenden Räumlichkeiten doppelt zu nutzen.“ Einen langfristigen Nutzen fürs Ebnetschulzentrum sieht der Schulleiter in den Synergieeffekten und einer höheren Flexibilität, beispielsweise bei der Ganztagsbetreuung. „Dafür muss man aber auch bereit sein, etwas zu investieren.“

Wie begründet die Schulbehörde ihr Nein zur Konzeption?

Das vorgestellte Konzept der Realschule/Ebnetschule Wangen in den Bereichen Englisch und Technik ist nicht mit dem Schulgesetz Baden-Württemberg vereinbar, teilt das RP auf Nachfrage mit. Demnach müssten für eine Ausweitung des Englischunterrichts auf die Klassen eins und zwei die „zusätzlichen Förderstunden, die vorrangig für Deutsch und Mathematik vorgesehen sind, durch Englisch ersetzt werden“. Ein dafür notwendiges Förderkonzept sei jedoch nicht vorgelegt worden.

Auch die vorgeschlagene Einführung des Unterrichtsfachs Technik in Klasse drei und vier mit Lehrkräften der Realschule in Gruppen mit höchstens 16 Schülern hätte eine Erhöhung der Kontingentstundentafel (Anm.: Sie regelt für jede Schulart, wie viele Jahreswochenstunden insgesamt bis zum Bildungsabschluss erteilt werden müssen) zur Folge gehabt, so das RP weiter. Auch dies sei mit dem Schulgesetz so nicht vereinbar.

Wie geht es nun mit der Ebnetschule weiter?

Nachdem die Pläne für einen Schulverbund vom Tisch sind, geht die Suche nach einer Schulleitung für die Ebnetschule in eine neue Runde. So soll die Stelle des Rektors und/oder seines Stellvertreters Anfang dieses Jahres neu ausgeschrieben werden. In der neuerlichen Hoffnung, dass die Grundschule im Ebnet mit einem (kommissarischen) Leiter ins nächste Schuljahr geht.