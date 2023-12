Gemeinsam für Prato

Drei Chöre und die Stadtkapelle Wangen gestalten gemeinsam am Sonntag, 17. Dezember, um 17 Uhr ein Konzert, dessen Spenden an die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Prato gehen werden. Eine Abordnung aus Prato um Gabriele Borchi, Vorstandsmitglied des Partnerschaftsvereins in Prato, wird beim Konzert in der Kirche St. Ulrich in Wangen erwartet. Zusätzlich soll es eine live-Übertragung nach Prato geben.

Mehrere Vereine aus Wangen haben sich auf Initiative der Stadt Wangen zusammengetan, um ein Benefizkonzert zugunsten der Flutopfer in Wangens Partnerstadt Prato zu veranstalten. Ein schweres Hochwasser traf die toskanische Stadt Anfang November und verursachte große Schäden. „Unsere Partnerstadt wurde sehr stark von dieser Katastrophe getroffen und unser Mitgefühl ist bei sämtlichen Betroffenen. Wir haben eine enge Verbindung zu Prato, daher ist es für uns selbstverständlich, dass wir helfen und unsere Freunde unterstützen“, erklärt Oberbürgermeister Michael Lang.

Das traditionelle Konzert der Blechbläser der Stadtkapelle Wangen am dritten Advent wird daher um den Schwanenchor Deuchelried, den Cantarte Frauenchor, den De-Chor und die gesamte Besetzung der Stadtkapelle Wangen im Allgäu ergänzt. Die Leiterinnen Tanja Ladenburger und Martina Klesse-Schmitz sowie die Leiter Bernhard Ladenburger und Tobias Zinser haben ein feierliches und abwechslungsreiches Konzertprogramm zusammengestellt. Jedes Ensemble wird einen eigenen Teil des Programms gestalten, darüber hinaus werden aber auch Werke gemeinschaftlich aufgeführt.