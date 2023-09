Gastfamilien erkunden das Fliegerstüble Unterzeil

Die Ambulanten Dienste der OWB Kißlegg haben wieder zu ihrem jährlichen Gastfamilientreffen eingeladen. Dabei treffen sich Familien und Einzelpersonen die dauerhaft eine Person mit einer geistigen Beeinträchtigung in ihrer Familie aufnehmen. So trafen sich 50 Personen im Fliegerstüble Unterzeil. Neben einer kleinen Flugplatzführung, Schlemmen am Buffet und Beobachten des Flughafengeschehens (Foto: OWB), war genügend Zeit zum Austausch. Im Rahmen des Treffens werden die Familien und Einzelpersonen für ihre langjährige Tätigkeit als Gastfamilien geehrt. Infos zum Thema Gastfamilie unter Telefon 07563/91307311. Die Beratung ist unverbindlich.