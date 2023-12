Gartenschau mit G’schmäckle: Das passiert 2024 in der Region Wangen

Eigentlich wollte „Schwäbische.de“ in ihrer nicht ganz ernst gemeinten Jahresvorschau für 2024 gaaanz viel über die Landesgartenschau berichten - dem Jahrhundertereignis Wangens. Und eigentlich sollte darin ausnahmsweise mal nichts über die Bahn oder den Literaten Christian Natterer stehen. Dann aber überrollten die Ereignisse die „Schwaebische“-Hellseher mit ihrer Glaskugel und warfen schon zu Silvester einige Neujahrsvorsätze über Bord. Doch lesen Sie selbst...

Januar

Die für das Allgäu mäßigen, für den Bahnverkehr aber verheerenden Schneefälle von Anfang Dezember wiederholen sich annähernd: Bereits am 2. Januar fällt völlig überraschend die erste Schneeflocke des neuen Jahres vom Himmel und schlägt um Punkt 13.48 Uhr leise rieselnd etwa drei Meter neben den Gleisen der Bahnstrecke zwischen Wangen und Kißlegg auf einer Wiese bei Oflings ein. DB Netze reagiert sofort und beordert gut geschultes Fachpersonal an den Ort des Geschehens, das die weißen Massen sogleich auf das Gleis schippt. Kurz darauf sperrt die Bahn die komplette Strecke zwischen München und Lindau, da nahe Leutkirch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auch noch ein zufällig entdeckter Eistropfen an der Oberleitung die wettertechnische Katastrophe perfekt macht.

Februar

Aufatmen bei Zugreisenden - beziehungsweise bei Menschen, die es einmal waren: Am 28. Februar und damit nur knapp acht Wochen nach ihrer Stilllegung gibt die Bahn die Strecke durchs Allgäu wieder frei. Angesichts der Wetterentwicklung seien keine frosttechnischen Probleme mehr zu erwarten, teilt DB Netze mit. Die Betreiber von „Gleis Neun“ in Kißlegg freut’s: Schon Mitte Januar hatten Wolfgang Einhauser und Frank Häge bei seither andauerndem Sonnenschein und 20 Grad ihre neue Außengastronomie gegenüber des Bahnhofs eröffnet, sich aber über ausbleibende Gäste gewundert. Das ändert sich schlagartig mit der Ankunft der ersten Bahnreisenden, die angesichts in den Zügen ausgefallener Klimaanlagen kühle Erfrischungsgetränke dankend annehmen. Nur ein Gerücht ist hingegen, dass der fleißig Freikarten für das Anfang des Monats frühzeitig eröffnete Strandbad Obersee verteilende Bürgermeister Dieter Krattenmacher für den Gästeansturm mit verantwortlich ist.

März

Der niederschlagsreiche Start in den Frühling macht der Stadt beim Bau des Aussichtsturms einen Strich durch die Rechnung. Dauerregen lässt den Kran im Morast des Sonnenbühl einsinken, die Montage der vorgefertigten Holzteile und der Einbau der Treppe verzögern sich. Kritiker des städtischen Vorzeigeprojekts lachen sich ins Fäustchen und ziehen bei der architektonischen, aber im Volksmund spöttisch „Wangener Michel“ genannten Weltneuheit schon den biblischen Vergleich mit dem Turmbau von Babel. Wegen der überregionalen Berichterstattung zieht der Vorverkauf für die Tickets zur Gartenschau jedoch abermals stark an. Wangens OB Michael Lang kann sich dazu bei einem Pressetermin ein zartes Lächeln nicht verkneifen.

April

Die Glaskugel weissagte es schon vor Jahren: Peter Maffay tritt bei der Landesgartenschau auf. Am 26. April ist er Stargast der Eröffnungsfeier, singt nach einer Liedeinlage von Festredner Ministerpräsident Winfried Kretschmann („Hoch auf dem grünen Elektrowagen, sitz’ ich beim Hermann vorn“) seinen Welthit „Über sieben Brücken musst du gehen“ - und das gemeinsam mit dessen Urheber „Karat“ sowie den stimmgewaltigen Cantarte-Chören. Die Festgäste sind begeistert von Maffays eigens getexteter Wangen-Version:

„Manchmal greift man nach der ganzen Welt,

Manchmal hofft man, dass der Aussichtsturm fällt,

Manchmal nimmt man, wo man lieber gibt,

Manchmal hasst man das, was die Stadt so trieb.

Über sieben neue Brücken musst du geh’n,

Sieben dunkle Baustell’n-Jahre übersteh’n,

Sieben Mal wirst du der Asphalt sein,

Aber heute endlich auch Langs heil’ger Schein.“

Mai

In die weiter als Flüchtlingsunterkunft dienende Wangener Stadthalle ziehen immer mehr Kinder ein. Angesichts fehlender Betreuungsplätze kommt die Verwaltung deshalb auf die Idee, dort eine neue Kindergartengruppe einzurichten, kombiniert mit einer weiteren Internationalen Vorbereitungsklasse für Schüler der Jahrgangsstufen eins bis zehn. Das personalsparende Modell der früheren Volksschule feiert damit in Wangen ein Comeback und findet bald im ganzen Ländle Nachahmer. Lang(fristige)s Ziel in Wangen ist: Die Stadthalle soll auch zu einem Standort für die ab 2026 geltende kommunale Pflicht zur Ganztagsbetreuung an Grundschulen werden. Denn hier, so der Rathauschef, sei ja schon alles vorhanden: Essensausgabe in der vorhandenen Küche, Bühne für eine Theater-AG oder Sportangebote in der benachbarten Kreissporthalle. Die Kultur freilich schaut in die Röhre - und Amtschef Hermann Spang verabschiedet sich desillusioniert in den vorzeitigen Ruhestand.

Juni

In der Personalabteilung der Oberschwabenklinik stapeln sich die Bewerbungen am Lindenberger Krankenhaus entlassener Ärzte und Pflegekräfte. Angesichts eigener Personalnöte will OSK-Geschäftsführer Franz Huber alle unbürokratisch sofort und ohne Vorstellungsgespräche einstellen. Das Veto von Aufsichtsratschef Harald Sievers lässt Hubers offene Arme aber schnell wieder sinken. Der Landrat schaltet - ebenfalls ganz unbürokratisch - ein Gutachten vor, das bereits 2026 fertig sein und klären soll, ob bayerische Fachkräfte in Baden-Württemberg arbeiten dürfen. Vorab wiederholt das beauftragte Hamburger BAB-Institut schon mal seinen Rat von 2022, doch besser mit den Wangener Fachkliniken zusammenzuarbeiten. Weshalb Mitarbeiter der Kreisverwaltung bei Harald Sievers schlotternde Knie ausgemacht haben wollen, als dieser zu ersten Gesprächen mit Ellio Schneider, Chef der Waldburg-Zeil-Kliniken, nach Neutrauchburg aufbricht, erschließt sich in diesem Zusammenhang nicht.

Juli

OB Michael Lang lässt in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause unter dem Punkt „Sonstiges/Bekanntgaben“ eine kleine Bombe platzen: Im Kutter-Areal hat sich nach der längeren Regenperiode vergangenes Frühjahr ein Moor gebildet und mit dem Hochmoorgelbling dort eine äußerst seltene und schützenswerte Schmetterlingsart angesiedelt. Nicht nur, dass das Moor noch in die bereits laufende Landesgartenschau integriert und weiter vernässt werden soll. Auch die Bahnunterführung kann nicht wie geplant gebaut werden. „Stattdessen bauen wir, nach dem Vorbild der Hamburger Köhlbrandbrücke, von der Ravensburger Straße aus über die Fronwiesen hinweg auf mehreren Pfeilern eine alles umspannende Hochbrücke, die nach dem Kreisverkehr am Krankenhaus wieder in die Leutkircher Straße mündet“, erläutert der Rathauschef. Damit erhalte die Stadt nicht nur eine Umgehung für das Nadelöhr am Peterstorplatz, sondern auch eine neue „grüne Lunge“ auf dem Kutter-Areal.

August

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kommt ins Allgäu, sein Besuch bei der Landesgartenschau ist dabei aber Nebensache. Er zeichnet stattdessen die Gemeinde Amtzell für ihr vorbildliches Engagement in Sachen Energiewende aus. Nicht nur, dass das Nahwärmenetz in Kürze in Betrieb genommen werden kann, in Pfauen wird dort, wo früher noch ein Lift für Wintersportfreuden sorgte, in privater Initiative ein Windrad errichtet. Auch die Wasserkraft wird in Amtzell an den drei historischen Mühlen wieder in Betrieb genommen und zur Stromerzeugung genutzt. „Rechnet man noch die PV-Anlage an der A96 hinzu, erzeugt Amtzell so bald doppelt so viel Energie, wie die Gemeinde selbst verbraucht“, freut sich Bürgermeisterin Manuela Oswald. Habeck ist angetan, auch von den Worten von CDU-Gemeinderat Hans Roman: „Do, wo me d‘ Leit oifach mache losst und it mit Bürokratie überschüttet, haltet sich au dr Widerspruch aus d‘ Bevölkerung in Grenzen.“

September

Zum Jubiläum des Wangener Radkriteriums lässt sich die veranstaltende Rad-Union etwas Besonderes einfallen. So verläuft die 90. Auflage des Traditionsrennens auch auf dem Gartenschaugelände, um den dortigen, 4,5 Meter breiten Geh- und Radweg endlich einmal anständig zu nutzen. Mit dem neuen Streckenverlauf kommen jedoch nicht alle Fahrer zurecht. Bei Überholmanövern im Bereich der Brücken landen manche in der Argen, im engen Wellblechtunnel unter dem Südring gibt es eine Massenkarambolage, und ganz unglücklich: Einige der Favoriten stürzen, weil kleine Hunde, die trotz Verbot in Handtaschen aufs LGS-Gelände geschmuggelt wurden, in die Räder laufen. Für das nächste Rennen in 2025 plant die Rad-Union deshalb notgedrungen einen Neuanfang. Demnach soll ein knapp fünf Kilometer langer Rundkurs durch alle Kreisverkehre der Kernstadt führen. Auch der Titel ist neu: Wangener Kreisel-Kriterium.

Oktober

Die Landesgartenschau schließt mit einem Besucherrekord: Erstmals in der LGS-Geschichte wird die Marke von einer Million Gästen geknackt. Allerdings hat das Ganze ein G’schmäckle, wie verwaltungsinterne Auswertungen von anonymisierten Dauerkartenbesitzern zeigen, die der SZ-Redaktion zugespielt werden. Demnach hat ein gewisser „M.L.“ an den 164 Ausstellungstagen das Gartenschaugelände insgesamt 4920 Mal betreten und wieder verlassen - im Schnitt also 30 Mal täglich. In den letzten Öffnungstagen im Oktober - als es in Strömen regnet, aber der neue Rekord bereits in Reichweite ist - liegt der Schnitt von „M.L.“ sogar bei 40 pro Tag. Auch bei anderen Beschäftigten der Verwaltung nehmen die „Termine“ auf der Gartenschau laut Auswertung gegen Ende stark zu, so kommt beispielsweise ein „P.R.“ auf einen Schnitt von knapp 20. Die städtische Feierlaune bei der LGS-Abschlussveranstaltung können diese Zahlen aber nicht trüben. Im Gegenteil: Im Überschwang verkündet OB Michael Lang, dass die Pförtnerhalle künftig jedes Wochenende zum „Event-Tempel“ wird. Verantwortlich fürs Programm sollen das neue Kulturamtsleiter-Duo Susanne Hertenberger und Markus Endres sein.

November

Beinahe-Déja-Vu für die Polizei: Am Buß- und Bettag werden ihr fünf ausgebüxte Kamele gemeldet. Sogar zwei mehr als Ende 2023 - und das nicht nachts am Bahndamm, sondern am helllichten Mittwochmorgen auf dem Wangener Marktplatz. Doch statt aus einem Wanderzirkus ausgebrochener Höckertiere finden die Beamten neben normalen Marktbesuchern nur einen nach dem krachenden Scheitern der Ampel um Stimmengunst buhlenden Politzirkus vor. Dass die Bundestagsabgeordneten Axel Müller, Agnieszka Brugger, Heike Engelhardt und Benjamin Strasser sowie der ehemalige Parlamentsnovize und Autobiograph Christian Natterer dabei Latzhosen und verdrießlich nach Stall riechende Gummistiefel tragen, führt die ratlosen Polizisten nicht weiter - allerdings zur Vermutung, dass die merkwürdige Kleidung aus dem Bestand kurz vor Weihnachten 2023 von protestierenden Landwirten vor ihren Haustüren ablegter „Kleiderspenden“ stammt. Erst hinzugezogene Spürhunde wittern inmitten der landwirtschaftlichen Gerüche die richtige Fährte - im mit Tippfehlern behafteten Wahlkampfprospekt von Christian Natterer: „Runter vom bequemen Höcker - Wie der Merzias und dem sein ich die Wüste Deutschland in blühende Landschaften verwandeln.“

Dezember

Gerade erst hat Kißlegg seine 1200-Jahr-Feier erfolgreich hinter sich gebracht und Bürgermeister Krattenmacher im Gemeinderat die Errichtung der deutschlandweit ersten Tiny-Wasserbootshaus-Siedlung im Löhleweg verkündet, da kommt von der Bahn die Nachricht: DB-Vorstandsvorsitzender Richard Lutz muss aufgrund der Vorkommnisse zu Jahresbeginn seinen Hut nehmen. Sein Nachfolger wird der Kißlegger Schultes. „Wir wollten endlich einmal Kompetenz auf diesem Posten“, heißt es in der Presseerklärung. Als eine der ersten Sofortmaßmahmen kündigt Krattenmacher den viergleisigen, überdachten Ausbau der Allgäubahn an. OB Michael Lang wittert deshalb auch für Wangen eine Chance: „Die Gespräche sind vielversprechend. Der ICE soll ab 2025 in unserer Stadt halten und beste Verbindungen im Halbstundentakt sichern.“ Zwischen Zürich und München sollen die Schnellzüge übrigens nur noch in Wangen und Kißlegg halten. Reiner Zufall ist natürlich, dass Lang inzwischen neuer Aufsichtsratschef der Bahn ist.