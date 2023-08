Leichte Verletzungen hat eine 35 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 15.30 Uhr in der Zeppelinstraße erlitten. Das teilt die Polizei mit. Ein 27–jähriger Ford–Fahrer übersah die Frau, die zu dem Zeitpunkt die Straße überquerte, beim Ausfahren aus einem Parkplatz. Der Ford kollidierte mit der 35–Jährigen, die in der Folge zu Boden stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Sachschaden entstand ersten Erkenntnissen zufolge keiner.