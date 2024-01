Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat laut Polizeibericht ein 66-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr im Südring erlitten. Eine 59-jährige Autfahrerin befuhr den Südring aus Richtung Lindauer Straße kommend und nahm bei Regen kurz nach der Einmündung der Spinnereistraße eigenen Angaben zufolge den am Rollator gehenden Mann auf ihrem Fahrstreifen wahr. Trotz eines Ausweichversuchs kollidierte sie mit dem Fußgänger, der dadurch zu Boden geworfen wurde. Er musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Die Verkehrsdienst-Außenstelle Kißlegg hat die weiteren Unfallermittlungen übernommen. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs bitten die Ermittler mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07563/90990 zu melden.