Fußballer des FC Wangen verlieren und sind doch zufrieden

Der südbadische Fußball-Verbandsligist SC Pfullendorf hat am Samstag im Testspiel den Landesligisten FC Wangen mit 2:0 besiegt. In der Nachbetrachtung der Partie sahen die Wangener Trainer Joachim Baur und Jonas Kraft viele positive Dinge. „Die Mannschaft entwickelt sich sehr gut“, sagte Co-Trainer Kraft. Trotz der Niederlage waren die Allgäuer zufrieden.

Hohes Tempo des Gegners

„Wir haben ein gutes Spiel gezeigt und ich bin davon überzeugt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind“, sagte FCW-Torhüter Marcel Maier. In den ersten 15 Minuten war Wangen unsortiert und hatte Schwierigkeiten, das hohe Tempo des SC Pfullendorf mitzugehen. In dieser Phase fiel auch das 1:0 durch einen Kopfball von Marco Straub im Anschluss an eine Ecke. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel, ohne aber gefährlich vor das Tor von SCP-Keeper Nino Trost zu kommen.

Nach Wiederbeginn war der Landesligist präsenter und hielt gut dagegen. „Pfullendorf hatte uns in Hälfte eins immer wieder durch schnelle Vorstöße über außen überrascht. Das änderte sich, weil wir das Tempo mitgingen und besser sortiert waren“, meinte Maier. Zwischen der 50. und 70. Minute hatten die Gäste ihre beste Phase, vergaben aber durch Enes Demircan und Simon Wetzel beste Chancen zum Ausgleich. „Wenn man die 90 Minuten zusammenfasst, so war Pfullendorf vor dem Tor abgezockter. Trotzdem war unsere zweite Halbzeit eine sehr gute“, betonte Baur.

Noch drei Wochen bis zum Rückrundenbeginn

Das 0:2 fiel nach einem Ballverlust der Wangener in der Vorwärtsbewegung. Der starke Pfullendorfer Yunus Kulu wurde angespielt, umkurvte den herauseilenden Marcel Maier und aus spitzem Winkel traf er flach. Danach plätscherte das Spiel dahin. „Wir haben uns gut präsentiert, vieles hat gestimmt. Manches müssen wir noch bis zum Saisonstart verbessern“, sagte Kraft.

Trainer Joachim Baur hat drei Wochen vor dem Rückrundenbeginn in der Landesliga ein gutes Gefühl, weil die Mannschaft vieles umgesetzt habe, was im Vorfeld besprochen wurde. Die Spieler würden gut gegen den Ball arbeiten. „Wir sind auf dem richtigen Weg. In den kommenden drei Wochen kommt der Feinschliff“, sagt der neue FCW-Trainer. Mit dem österreichischen Regionalligisten FC Wolfurt (Samstag, 24. Februar, 12.30 Uhr) und dem FC Rotenberg (1. März, 18.30 Uhr, Eliteliga Vorarlberg) kommen zum Abschluss der Vorbereitung noch zwei starke Gegner.

SC Pfullendorf - FC Wangen 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Marco Straub (15.), 2:0 Yunus Kulu (80.) - Schiedsrichter: Felix Ehing - FCW: Maier, Biedenkapp, Biewer, Leupold, Gleinser, Hartmann, Jo. Brüderlin, Wetzel, Demircan, Leyla, Yachir; eingewechselt wurden: Gambach, Spöri, M. Pfeiffer.