Wangen

Für Theaterbus nach Ulm anmelden

Wangen / Lesedauer: 1 min

Im Theater Ulm haben die Proben für die ersten Aufführungen in der neuen Spielzeit begonnen. Bald startet auch wieder der Theaterbus, in den Interessierte am Sonntagnachmittag in Kißlegg, Amtzell und Wangen und am Freitagabend in Wangen, Leutkirch und Unterzeil einsteigen können, um nach Ulm zu fahren.

Veröffentlicht: 21.08.2023, 11:04 Von: sz