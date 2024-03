Für Pastor Schörk fühlt es sich an wie Weihnachten

Nachdem der erste Bauabschnitt zum 1. Advent 2023 fertiggestellt war und in den alten, aber völlig neu renovierten Räumlichkeiten der Christuskirche wieder Gottesdienst gefeiert werden konnte, geht es jetzt mit der Erweiterung des Gebäudes zügig voran. Ein „Fast-Fertig-Fest“ ist für den 10. März geplant, die offizielle Einweihung soll mit Rücksicht auf die Landesgartenschau erst am 13. Oktober stattfinden.

Als Pastor Stefan Schörk vor zwei Jahren nach Wangen kam, da hatte er Bilder von einer „neue Wege gehenden Gemeinde“ im Kopf. Sie sollte lebendig, erfrischend und „anders als du denkst“ sein. Um sich noch mehr öffnen zu können, um den Kindern und Jugendlichen einen Platz zu bieten sowie für die Teams der Kirche und für die Besucher ein größeres Angebot an Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, sollte der Gottesdienstraum kernsaniert und das Gebäude erweitert werden.

„Es ist wie Weihnachten“ freute sich Schörk bei einem erst vor wenigen Tagen erfolgten Pressegespräch, „ich hatte den Wunsch, dass es so werden könnte und es wird“. Wobei es ihm genauso wichtig ist, auf die vielen Mitstreiter zu verweisen. Schnell hatten sich nach den ersten Plänen des Bauausschusses weitere Gruppierungen gebildet, deren Mitglieder ihre Ideen einbrachten und Eigenleistungen übernahmen. „Es ist ein Mehrgenerationenprojekt“, führt Pastor Schörk vor Augen und zeigt sich begeistert: „Unsere Gemeindeglieder lassen sich mitnehmen!“

Das Foyer mit neuem Zugang wurde erweitert und lädt die Gläubigen ein, den mit schönem Teppichboden ausgelegten und mit moderner Technik versehenen Kirchenraum auf sich wirken zu lassen. Der Vorraum gibt ebenso den Blick frei auf den Anbau. Hier bietet ein Zimmer mit Sicht und Lautsprecheranlage den Kleinkindern mit ihren Betreuern die Möglichkeit, am Gottesdienstgeschehen teilzunehmen, ohne den Bewegungsdrang der Jüngsten einschränken zu müssen.

Zum Neubau gehört die Küche mit einer Durchreiche zum Multifunktionsraum wie ein Besprechungs- und Seelsorgeraum, der den gewünschten Rückzug gewährleistet.

Allein in Eigenleistung entstanden im Untergeschoss Räume für Kinder zweier Altersklassen und ein Jugendraum. Was hier besonders auffällt, dass ist die mit warmen Farben und Malerei ausgestatteten Wände. „Das Team für Innenraumgestaltung hat die Farbabstimmung vorgenommen“, erzählt Stefan Schörk.

Wenngleich die Gestaltung der Außenanlagen noch auf sich warten lassen, kann sich der Seelsorger diese schon genau vorstellen. Durch die großen Fenster sieht er am Rande des Waldes Tische und Bierbänke stehen, bei einem Kirchenfest fröhliche Menschen in der Runde sitzen und sieht lachende Kinder beim Spielen zu.

Begleitend zum Fast-Fertig-Fest am 10. März, ab 10 Uhr, mit Gottesdienst und anschließendem Buffet, gibt es drei Veranstaltungen, die Pastor Schörk den Menschen besonders ans Herz legen will. Am Freitag, 15. März, 19.30 Uhr, gastiert der Rapper und Sänger Lorenzo di Martino in der Christuskirche Wangen, am Samstag, 16. März, 19.30 Uhr ist es dann Judy Bailey, die das Leben nicht nur Schwarz oder Weiß sieht. Und am Freitag, 22. März, 15 Uhr, stellt Sebastian Rochlitzer in einer großen Familienshow die Welt auf den Kopf.

