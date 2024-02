Heidemarie Ramoser gehört zu den neuen Künstlerinnen und Künstlern beim Wangener Ostereiermarkt. Ihre Premiere hatte sie mit ihren charakteristisch dunkel grundierten Eiern im vergangenen Jahr. Zur 40. Auflage des überregional bekannten Markts kommt sie wieder. Sie und die anderen Aussteller präsentieren dann ihre Kunstwerke wegen des Jubiläums diesmal drei Tage lang, vom 1. bis zum 3. März.

Anthrazit, Dunkelrot bis Purpur, aber auch ein ganz dunkles Grün: Das sind die Hauptfarben, mit denen Heidemarie Ramoser ihren Eiern die Basis gibt. Diese Farben kommen aus der Natur. „Ich lasse die Farben geschehen“, sagt die Künstlerin. „In der Küche werfe ich alles in einen Topf: Zwiebeln, Tee, Gewürze und rote Beete - das alles ergibt eine dunkle Farbe.“ Und diese Farbe wirkt auf die Eier. Und auch hier „geschieht“ dann Vieles einfach so. Sehr selten ergibt sich eine einheitliche Grundierung, meist ist sie gefleckt, was allerdings erst beim genaueren Hinsehen sichtbar wird.

Für die Malerei genau zwei Farben: weiß und gold

Sind die Eier getrocknet, geht es an die Malerei, für die Heidemarie Ramoser genau zwei Farben verwendet: weiß und gold. Ihre Muster bezieht sie aus dem Christentum und der Natur. „Ostern ist das Hochfest der Christenheit. Deshalb verwende ich die königlichen Farben“, sagt sie und drückt dabei auch ihre eigene innere Haltung aus: „Ich sehe diese Kunst auch als Teil der Evangelisierung an.“

Geprägt ist die gelernte Glasmalerin in vielfältiger Weise von der Umgebung in ihrer Südtiroler Heimat. Der Großvater war Tapezierer und arbeitete täglich mit Farben und Mustern und Heidemarie Ramoser war von klein auf häufig mit in seiner Werkstatt. Seit 50 Jahren singt sie im Kirchenchor und ist sich sicher, dass die vielen schönen Kunstwerke, die sie dabei in den Kirchen und Kapellen zu sehen bekommt, sie in ihrem künstlerischen Schaffen beeinflussen. Und schließlich bringt die Natur in ihr Saiten zum Schwingen, weshalb sie gerne Blumen malt.

Ihr Kunst hat einen Jahresrhythmus

Die Kunst ist für Heidemarie Ramoser ein Teil ihres Lebens, der viel „in Ordnung bringt“. Dazu gehört der Jahresrhythmus: Im Sommer wird nicht gemalt. Sobald der Herbst aufzieht, stellt sie Weihnachtskrippen her, und dann sind die Ostereier an der Reihe. „Traditionen und Rituale erden mich. Und es ist mir ein großes Anliegen, sie auch weiterzugeben“, sagt sie.

In ihren individuellen Kursen sieht sie, welche Freude die Beschäftigung mit dieser filigranen Kunst den Schülerinnen und Schülern bringt. So sind auch Freundschaften entstanden. Eine Frau aus Vorarlberg ließ vergangenes Jahr alle beruflichen Termine absagen, um sie in Wangen zu treffen. Auch sie kommt wieder zum 40. Wangener Ostereiermarkt.

Die wichtigsten Infos zu Markt und „Verkaufsoffenem“

Die Öffnungszeiten des 40. Ostereiermarkts vom 1. bis 3. März im Wangener Rathaus: Freitag von 9 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 17 Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr. Eintritt: Erwachsene zwei Euro, Kinder und Jugendliche sind frei. Am Sonntag öffnen in der Altstadt viele Geschäfte von 11 bis 17 Uhr ihre Türen zum Ostereinkauf und Bummel.