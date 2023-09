Früheres Thiermann-Haus in der Wangener Altstadt wird saniert

Die Sanierung des ehemaligen Thiermann-Hauses in der Wangener Schmiedstraße hat begonnen. Ziel ist es, dass bis Ende 2024 das Äußere steht, ist einer städtischen Mitteilung zu entnehmen. Dach und Innenausbau folgen später. Im Erdgeschoss des im Privatbesitz befindlichen Gebäudes ist ein Ladenlokal, in den oberen Stockwerken sind Wohnungen vorgesehen. 2012 war das Haus bei einem verheerenden Brand stark beschädigt worden.

Was die Planung vorsieht

Derzeit laufen in dem Gebäude Aufräumarbeiten. Zunächst wurde Schutt aus dem Haus geschafft. Man konnte es sehen: Er landete über ein Rohr im Baucontainer an der Schmidstraße. In diesem Zug wurden Deckenfelder ausgeräumt und Balken freigelegt, berichtet die Stadt. Architekt Theo Keller und Statiker Dietmar Weber nahmen die Rohbaumaße und die Schäden auf und erarbeiteten ein Konzept für die weiteren Arbeiten.

Die Planung sieht laut Schreiben nun Folgendes vor: In dem mittelalterlichen Bau zur Schmiedstraße hin wird mit sehr großer Sorgfalt die historische Bausubstanz erhalten. Besonderes Augenmerk legen die Bauherren dabei auf die Fassade und die historischen Tragstrukturen. „Das heißt die Fachwerkkonstruktion in der Fassade, die Holzdachkonstruktion sowie die Holzdeckenbalken werden mit großem Aufwand, viel Herzblut und Feingefühl saniert“, so die Stadt. Das ist umso bedeutender, weil es sich bei dem Gebäude um eines der wenigen Fachwerkhäuser in der Wangener Altstadt handelt.

Schutzstatus nach Brand herabgestuft

Ergo freue sich der städtische Sanierungsbeauftragte Martin Schwenger sehr über „so viel Engagement“, denn die Familie Reimer, der das Gebäude gehört, hätte es sich nach seinen Worten auch leichter machen können. Doch sie werde die alte Bausubstanz sinnvoll nach denkmalpflegerischen Vorbild sanieren. Sie wird sich gemäß Mitteilung dabei mit einem verwinkelten Gebäude mit kleinteiligen Räumen und Stufen auseinandersetzen.

Zur Einordnung gehört vor diesem Hintergrund auch, dass es nach dem Brand den Status eines „besonderen Kulturdenkmals“ verlor und zu einem „Kulturdenkmal“ herabgestuft wurde. Seither stehen nur noch Fassade und Dach unter Schutz, das „Innenleben“ aber nicht mehr.

Wer unter den Wangenern noch im damaligen Thiermann-Haus eingekauft hat weiß, dass es dort alles zu kaufen gab, was man im Haushalt an nützlichen und schönen Dingen brauchen konnte. Um sie begutachten zu können, musste man über manch‘ steile Treppe und durch äußerst niedrige Räume gehen. Erhalten bleibt auch der Gewölbekeller.

Über die Geschichte des Gebäudes

Im hinteren Gebäudeteil wird ein Neubau in Teilfertigbauweise angebaut. Dort wird unter anderem das Treppenhaus entstehen. Wenn die Wände des Gebäudes stehen, kann schließlich auch das Dach erneuert werden. „Für ein neues, angedachtes Dach waren die historischen Tragstrukturen und Holzbohlenwände zu gering dimensioniert und konnten nur mit Folien gegen Witterungseinflüsse geschützt werden“, erläutert Sanierungsbeauftragter Martin Schwenger.

Die Schäden des Brandes vor mehr als zehn Jahren sind an den Balken nicht zu übersehen. (Foto: Stadt Wangen/Susanne Müller )

Zur Vorgeschichte: Nachdem die Firma Thiermann das Geschäft 2001 geschlossen hatte, sollte das Gebäude verkauft werden. Erst zehn Jahre später fand sich mit einer Immobiliengesellschaft aus Augsburg ein Käufer. Sechs Wochen nachdem er das Haus bezahlt hatte, brannte es in einer dramatischen Nacht vom 26. auf den 27. März 2012. Weil die Feuerwehr schnell vor Ort war und mit Unterstützung aus Leutkirch und Isny beherzt eingriff, konnten Schäden an benachbarten Gebäuden im Wesentlichen verhindert werden.

Einigung wurde 2019 und 2020 erzielt

Die Kriminalpolizei ging später davon aus, dass der Brand von einem Elektrounterverteiler im ersten Obergeschoss ausgegangen war. Die Stadt signalisierte Interesse am Kauf des Gebäudes. Rund ein Jahr nach dem Brand ging es in die Hände der heutigen Eigentümer über.

Eine Einigung über die Zukunft des Hauses wurde schließlich in Verhandlungen mit den Eigentümern, Oberbürgermeister Michael Lang und Baudezernent Peter Ritter in den Jahren 2019 und 2020 erzielt. Dabei seien klare Sanierungskonzepte festgelegt worden, so die Verwaltung. Zuvor hatte es allerdings offenkundig länger Unstimmigkeiten, unter anderem zwischen Stadt und Eigentümerfamilie gegeben. Hintergrund waren dem Vernehmen nach lange finanziell offene (Zuschuss-)Fragen.

Für die Stadt hatte der Brand des Thiermann-Hauses zur Folge, dass neue Brandschutzkonzepte erarbeitet wurden, die zum ersten Mal in den Decken, Brandabschnitten und Rettungswegen im Haus Rose in der Herrenstraße 1 umgesetzt wurden.