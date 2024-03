Da dürfte der erste Schreck groß gewesen sein: Gegen 3 Uhr nachts ist ein 59-Jähriger in der Nacht zu Dienstag in seiner Wohnung in Wangen auf einen Unbekannten getroffen. Was genau der Mann in der fremden Wohnung wollte, ist unklar.

Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch

Laut Pressemitteilung der Polizei berichtet der 59-Jährige, dass er vom Knarren der Treppe geweckt wurde und dann den Fremden in die Flucht schlug. Wie der fremde Mann in das Mehrfamilienhaus und die Wohnung des 59-Jährigen und dessen Frau kam, ist unklar.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs. Sie schließt auch nicht aus, dass sich der Unbekannte in der Tür geirrt haben könnte.

So soll der ungebetene Gast aussehen

Beschrieben wird der ungebetene Gast als etwa 40 bis 50 Jahre alt und etwa 175 bis 180 Zentimeter groß. Bekleidet war der Mann mit einer braunen Jacke und einer dunklen Hose. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Polizeistreifen nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg. Deshalb bitten die Ermittler des Polizeireviers Wangen unter Telefon 07522/9840 um sachdienliche Hinweise.