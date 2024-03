Freie Wähler nominieren Kandidaten für Kreistagswahl

Wangens Oberbürgermeister Michael Lang hat die Auszählphasen bei der Nominierungsveranstaltung der Freien Wähler dazu genutzt, um über aktuelle, städtische Dinge zu berichten. „Ich denke gerade darüber nach, was wir nach dem 6. Oktober alles machen werden“, sagte das Stadtoberhaupt über die Zeit nach der Landesgartenschau.

Für das Wangener Jahrhundertereignis wurden nun - zur besseren Auffindbarkeit der entsprechenden Örtlichkeiten - Namen für Brücken, Plätze oder Parkabschnitte vergeben, unter anderem auch für die Brücke über die Argen unterhalb der Eisenbahnbrücke am Südring, zwischen FC-Hüttele und Gehrenberg. Sie soll künftig Hubert-Sohler-Brücke heißen.

Der einstige Fabrikant (Sohler Ski) verhalf nach Aussage Langs der Erba gemeinsam mit der Firma Dornier nach dem Krieg zu Webmaschinen - und gründete 1948 in Wangen die Freien Wähler, für die er dann auch fünf Jahre im Gemeinderat saß. Eines steht für Lang im Übrigen schon fest: „Das Besondere an der Wangener Landesgartenschau wird sein, dass so gut wie alles als Daueranlage geschaffen wird.“ Eines davon, der umstrittene Turm auf dem Schönbühl, wird im Übrigen in dieser Woche errichtet.

Nominiert wurden bei der Veranstaltung die Kreistagskandidaten der Freien Wähler im Wahlkreis Wangen/Amtzell/ Achberg. Gewählt wurden: Tobias Walch, Achberg; Manuela Oswald, Amtzell; Benedikt Renz, Neuravensburg; Imelda Schnell, Amtzell; Hermann Schad, Neuravensburg; Ursula Loss, Wangen; Markus Leonhardt, Deuchelried; Michael Lang, Wangen; Horst Veile-Reiter, Wangen, und Reinhold Meindl, Wangen.