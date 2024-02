Frauenbündnis Wangen ruft zu Frieden in der Welt auf

Einen Tag bevor sich der russische Großangriff auf die Ukraine zum zweiten Mal jährt, gab es auf dem Marktplatz in Wangen eine Solidaritätsbekundung für die Kriegsopfer und Geflüchteten dieses Landes und darüber hinaus. In Redebeiträgen und Gesängen wurde am Freitagnachmittag zum Frieden in der ganzen Welt aufgerufen.

„Ich habe einen Traum“, sagte Michael Lang auf dem Marktplatz und erinnerte mit diesen Worten an Martin Luther King und seine unvergessliche Rede. Der Oberbürgermeister wollte damit die Hoffnung aussprechen, dass die in Wangen lebenden ukrainischen Frauen mit ihren Kindern bald mit ihren Familien „in Freiheit und in einer demokratischen Ordnung“ wieder vereint sein werden. Und dass man die zu Freunden gewordenen Flüchtlinge „schon bald in ihrer Heimat besuchen kann“.

Krieg wird nicht akzeptiert

Gerne erinnerte sich Lang an den 6. März 2022, als der erste große Bus mit den Geflohenen in Wangen ankam. Darunter auch jene Frauen, die sich sehr bald in das Gemeinwesen der Stadt eingebracht und einen ukrainischen Chor gebildet haben. „Ich liebe diesen Chor“, sagte Michael Lang, nachdem die ersten Lieder vor dem Rathaus verklungen waren. Wie er voller Empathie ausrief: „Wir stehen hier und werden den Krieg nicht akzeptieren. Recht darf dem Unrecht nicht weichen.“ Um mit dem Satz zu schließen: „Wir denken heute in Blau und Gelb!“

Dann war es Pfarrer Claus Blessing, der im Namen der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) von den vielen Gedanken und Gefühlen sprach, die die Zusammenstehenden angesichts der toten Soldaten und Zivilisten, der Verwundeten und Geflüchteten wie der Obdachlosen, Traumatisierten und Opfern von Kriegsverbrechen bewegten. Ratlosigkeit und Erschöpfung, Wut und Verzweiflung, das Bedürfnis, helfen zu wollen, aber auch Bewunderung für den starken Willen der Ukrainer, die ihre Heimat gegen einen ungerechten Angriff verteidigten, würden sich breitmachen, hielt der Priester vor Augen.

Gerechtigkeit und Frieden

Claus Blessing glaubte, dass die von Staaten geführten Kriege wohl erst dann enden würden, wenn diese Staaten sich gleichmäßig entwaffneten und in einer Weltgemeinschaft zusammenfänden, um auf einem ausgleichenden Weg Gerechtigkeit und Frieden zu schaffen und zu erhalten. Beten, davon war Blessing überzeugt, „verändert die Welt, weil es den Beter verändert“. Im Gebet könne alles Leid und die Not der Menschen vor Gott getragen werden. Und der Seelsorger stimmte ein Gebet stellvertretend auch für jene an, „die nicht glauben und beten können“.

Kinder aus der Ukraine, die in Wangen zu Schule gehen, sprachen von dem Wunsch, „dass in der Ukraine Frieden herrscht und keine Kinder sterben müssen“. Natascha Horkuschova war es etwas später, die übersetzt von Elena Kobzeva das zum Ausdruck brachte, was sich an dem besagten 24. Februar 2022 so oder ähnlich zugetragen haben muss. Da war die Rede von einem Sohn, der seine Mama fragt: „Hast Du das gehört, war es vielleicht ein Feuerwerk?“ Und die Ergriffenheit steigerte sich ins Unermessliche, als die junge Frau davon sprach, „dass Gott den Ukrainern helfen wird“.

Der Dank an die Solidarität Deutschlands und die der Wangener führte über zum Redebeitrag von Vadim Karpenko von der ukrainischen Orthodoxen Kirche. Wie ebenso Aufrufe zum Frieden von Menschen aus Syrien, Nigeria, Palästina, Togo, der Türkei, Chile und in gleicher Weise vom Wangener Schweigekreis zu hören waren.