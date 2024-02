Wangen

Frau von jungem Ladendieb verletzt

Wangen

Eine Verkäuferin, die sich am Mittwoch kurz nach 18 Uhr in einem Supermarkt in der Friedrich-Ebert-Straße einem flüchtenden Ladendieb in den Weg gestellt hat, ist dabei verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge entwendete ein Kind mehrere Waren von geringem Wert, während drei weitere Kinder Schmiere standen.