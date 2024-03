Die Freien Wähler in Wangen haben ihre Kandidaten für die Gemeinderats- und Kreistagswahl am 9. Juni nominiert. Während die Kreistagsliste vollständig gefüllt ist, buhlen auf Stadtebene nach derzeitigem Stand 31 Kandidaten um die Gunst der Wähler. Bis zum 28. März könnte noch nachnominiert werden. Nicht mehr auf der Liste zu finden sind die bisherige Fraktionsvorsitzende Ursula Loss sowie die Stadträte Ingrid Detzel und Philipp Barensteiner.

Acht Plätze noch offen

Noch sind Plätze auf der Gemeinderatsliste frei - neben den fünf Frauen und 26 Männern, die sich in der Kernstadt und den Ortschaften zu einer Kandidatur entschlossen haben. Acht Plätze blieben, Stand Mittwochabend, offen. Eine erneute Zustimmung für die Gesamtliste sieht die Satzung des Vereines Freie Wähler Wangen nicht vor, sodass noch der eine oder andere Name hinzukommen könnte. „Wir haben auch junge Menschen gewinnen können“, sagte der stellvertretende Vereinsvorsitzender Rainer Herget, der sich über die „insgesamt tolle Mischung“ und das „ausgeglichene Angebot für die Wähler“ freute.

Der vierköpfige, erweiterte Vorstand hat, so Herget, im Vorfeld mit den Gemeinderats-Kandidaten aus der Kernstadt Gespräche geführt, deren Präferenzen für den Listenplatz abgefragt und eine Reihenfolge als Vorschlag festgelegt: „Die Ortschaften haben uns ihre Priorisierung übermittelt und wir haben das unverändert übernommen.“ In den Ortschaften darf jeweils eine Person mehr kandidieren als später dann ortschaftsbezogen und je nach Größe der Ortschaft im Stadtparlament vertreten sein wird. Ihr Votum für die Gemeinderatsliste abgeben konnten alle 35 anwesenden Vereinsmitglieder.

Schad rückt auf der Liste zurück

Für die Kreistagsliste, bei der auch Nichtvereinsmitglieder abstimmen konnten, zeichnete Hermann Schad verantwortlich, der ebenfalls mit den Kandidaten gesprochen hat. „Bislang war unsere Liste sehr Wangen-lastig“, sagte Schad, der als amtierender Kreisrat bewusst auf Platz fünf rückte, um auch „Nichtwangener“ nach vorne holen zu können. Spitzenkandidat ist bei der Kreistagswahl Wangens Oberbürgermeister Michael Lang, bei vorangegangenen Kreistagswahlen stets Stimmenkönig. Auf den Plätzen zwei und drei kandidieren Amtzells Bürgermeisterin Manuela Oswald und ihr Achberger Amtskollege Tobias Walch.

Nach der Vorstellung der Kandidaten, bei der auch die Gründe und Schwerpunkte der Kandidaturen benannt wurden, wählten die Nominierungswahl-Wahlberechtigten schriftlich. Die Listen zur Gemeinderats und zur Kreistagswahl fanden eine breite und mehrheitliche Zustimmung.

Das Wahlziel der Freien Wähler

Der Altersdurchschnitt aller Freien Wähler Kreistagskandidaten liegt bei 55,7 Jahren, jener der Gemeinderats-Kandidaten bei 49,52 Jahren. 2019 holten die Freien Wähler bei der Gemeinderatswahl 21,4 Prozent aller Stimmen. Mit acht Sitzen sind die Freien Wähler derzeit drittgrößte Fraktion im Wangener Gemeinderat hinter der CDU und der Grün-Offenen Liste.

„Wen die Wähler am Ende wählen, wissen wir alle nicht“, sagte OB Michael Lang. Entscheidend sei parteiübergreifend „der richtige Geist“ und die „Kultur des Miteinanders“. Vereinsvorsitzender Reinhold Meindl hofft auf Kreisebene auf drei Kandidaten, die den Einzug in den Kreistag schaffen: „Für den Gemeinderat ist es das Minimalziel, die Zahl der Sitze zu halten, gerne aber auch zu alter Stärke zurückzukehren.“ Dies würde ein „plus zwei“ bedeuten. Gewählt werden am 9. Juni 32 Räte - 19 aus der Kernstadt und 13 aus den Ortschaften.

Die Freien Wähler halten am 7. Mai, 19.30 Uhr, in der Blauen Traube ihre Mitgliederversammlung ab. Bis dahin wird sich das Vorstandsteam um die Wahlvorbereitung kümmern. „Wir werden mit Sicherheit auch noch die eine oder andere Veranstaltung machen“, sagte Rainer Herget. Gespräche mit möglichen Referenten seien bereits am Laufen.

Die Bewerber im Einzelnen:

Gemeinderatswahl:

Kernstadt: 1. Reinhold Meindl, 52 Jahre; 2. Maximilian Steigenberger, 27 Jahre; 3. Katharina Loss, 32 Jahre; 4. Rainer Kipper, 55 Jahre; 5. Manfred Wolfrum, 67 Jahre; 6. Michael Kleiner, 57 Jahre; 7. Christian Detzel, 43 Jahre; 8. Susanne Seyfreid, 54 Jahre; 9. Horst Veile-Reiter, 62 Jahre; 10. Sascha Metzdorff, 36 Jahre; 11. Luca Gufler, 26 Jahre; 12. Maximilian Rieg, 24 Jahre; 13. Peter Geiss, 65 Jahre; 14. Klaus Steigenberger, 59 Jahre; 15. Ingrid Franke, 41 Jahre; 16. Bruno Frick, 67 Jahre. Deuchelried: 1. Markus Hestner, 54 Jahre; 2. Markus Leonhardt, 57 Jahre. Karsee: 1. Patrick Drumm, 47 Jahre; 2. Markus Stützenberger, 51 Jahre. Leupolz: 1. Georgia Mühleis, 63 Jahre; 2. Dietmar Mergenthaler, 55 Jahre; 3. Markus Stemmer, 52 Jahre. Neuravensburg: 1. Heiko Kloos, 49 Jahre; 2. Hermann Schad, 65 Jahre; 3. Nicole Müller-Centner, 44 Jahre; 4. Benedikt Renz, 37 Jahre. Niederwangen: 1. Rainer Herget, 56 Jahre; 2. Roland Hasel, 50 Jahre; 3. Matthias Haas, 38 Jahre. Primisweiler: 1. Oliver Schmid, 50 Jahre.

Kreistagswahl (Wahlkreis Wangen/Amtzell/Achberg):

1. Michael Lang, Wangen, 58 Jahre; 2. Manuela Oswald, Amtzell, 45 Jahre; 3. Tobias Walch, Achberg, 48 Jahre, 4. Horst Veile-Reiter, Wangen, 62 Jahre; 5. Hermann Schad, Neuravensburg, 65 Jahre; 6. Benedikt Renz, 37 Jahre, Neuravensburg; 7. Ursula Loss, 66 Jahre, Wangen; 8. Reinhold Meindl, 52 Jahre, Wangen; 9. Imelda Schnell, 67 Jahre, Amtzell, 10. Markus Leonhardt, 57 Jahre, Deuchelried.