Fragen zum Wangener Gasunfall bleiben offen

So gehen die Meinungen, ob der Entsorgungsbetrieb Föll in Wangen Gasflaschen annimmt, anscheinend auseinander. Die Feuerwehr berichtete zunächst davon, dass die Firma auf dem Wangener Betriebsgelände Gasflaschen annehmen dürfe. Auf aktuelle Nachfrage beruft sie sich auf eine Auskunft des Betriebs beim Gasunfalleinsatz am Montag vor Ort.

Andere Auskünfte hatte die Polizei eingeholt. Sie bezieht sich bei ihrer Aussage, dass dort keine Gasflaschen angenommen werden, auf den polizeilichen Sachbearbeiter, der diese Auskunft ebenfalls beim Betrieb bekommen habe, wie eine Polizeisprecherin gegenüber Schwäbische.de mitteilt. Und ergänzt generell: „Die Firma Föll ist für die Annahme gefährlicher Abfälle zertifiziert.“ Unklar blieb am Freitag, ob hierzu auch Gasflaschen und Flaschen mit gefährlichen Stoffen zählen.

Wie die besagte Gasflasche auf das Föll-Gelände gelangte? Hierzu vermutet die Polizei: „Bei den dort liegenden Flaschen handelt es sich mutmaßlich um Falschanlieferungen, die zum Beispiel mit sonstigem Schrott angeliefert worden sein könnten. Diese kommen dann möglicherweise beim Umschichten des Schrotts zum Vorschein, so wie am Unfalltag geschehen.“ Auf Nachfrage von Schwäbische.de, ob und wie sich die Annahme von Gegenständen kontrollieren lasse, will die Polizei keine Einschätzung geben. Ob bei dem Entsorgungsbetrieb am Montag weitere Flaschen lagerten, wie viele, und ob und wie diese befüllt waren, dies sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen.