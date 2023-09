Fola Dada und Band begeistern Publikum

Am Freitag gastierte Fola Dada mit ihrer Band im Jazz Point im Schwarzen Hasen und wie nicht anders zu erwarten ‐ sie begeisterte ihr Publikum mit Soul, Jazz, House und Reggae. So wie die afrodeutsche Sängerin, Komponistin und Hochschuldozentin vor wenigen Jahren noch ausgesuchten Jazzstandards huldigte, hat sie sich jetzt fast schon neu erfunden und überschreitet bisherige Grenzen. Dabei ist sie sich treu geblieben, was ihr Entertainment angeht.

Es müsse ja etwas ganz Besonderes sein, wenn das Clublokal sich einer derart überwältigenden Besucherresonanz erfreut, stimmte Pit Niermann aus dem Musikbeirat auf den Abend ein. Stolz sei der Verein Jazz Point Wangen auf den Gastauftritt der Band mit dieser Ausnahme-Sängerin. „Ich hatte das Glück, sie am Nachmittag während des Soundchecks zu erleben. Ihr habt richtig gewählt. Das ist der Knaller!“, verlieh er seine Freude Ausdruck.

Die Stuttgarterin Fola Dada erhielt 2022 den Deutschen Jazz Preis in der Rubrik „Vocal National“. Im gleichen Jahr erschien ihr Album „Earth“. Vier Jahre habe sich die Vielbeschäftigte Zeit genommen für das Album, mit dem ein neuer Weg und ein neues Kapitel vor ihr lägen. Erwachsen sei sie geworden, würde sich selbst besser kennen und mit einer gereiften Stimme auftreten. Das konnte das Publikum am Abend live und aus nächster Nähe miterleben. Was zu Beginn soft dahin glitt, umgeben von einem gemäßigten Funky-Sound, steigerte sich zu temporeichen und impulsiven Tracks.

Dabei, und das macht Dadas Stimmkünste vor allem mit aus, bleibt sie stets fokussiert. Sie verfügt über das außerordentliche Talent, Entertainerin und Interpretin zugleich zu sein, die nie die Bodenhaftung verliert. Ihre Stimme erscheint einem unendlich wandelbar. Zugleich unergründlich und jeder Situation gewachsen. Das von einer betörenden Leichtigkeit mal rauchig und tief, mal mehr dem Pop mit Ausflügen hin zu Reggae und House zugewandt. Sie überspringt zusehends die Genregrenzen ohne größeres Aufheben und das Publikum ist fasziniert von diesem Flow.

Auch das im Jazz Point, das ihr und der Band frenetischen Applaus spendete. Für Songs, die „Leavin´“ und „Willin´ and able“ titeln und in denen sie von Herausforderungen des Lebens erzählt, die es spielerisch zu meistern gilt. Genau das repräsentiert Dada mit dem Gefühl, dass ihre Stimme noch lange nicht auf dem Höhepunkt angekommen ist.

Kaum Luft zum Atemholen offerierten Dada und Band alles, was in ihnen steckt. Pit Niermann durfte sich bestätigt fühlen ‐ das ist ein Knaller.