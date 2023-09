Fola Dada groovt im Schwarzen Hasen

Die Stuttgarter Jazz–und Popsängerin Fola Dada ist am Freitag, 22. September, mit Soul, Jazz, House und Reggae im Schwarzen Hasen in Wangen–Beutelsau zu Gast. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tabakstube Wangen, Telefon 07522/3789 oder an der Abendkasse.

Sie begeistert ihr Publikum seit vielen Jahren mit ihrer wunderbar warmen, dunklen Stimme, ihrer einzigartigen Ausstrahlung und ihrer musikalischen Vielseitigkeit. Im Mai 2022 erhielt die Sängerin, die sich in einem Spektrum zwischen Soul, Jazz, House, Reggae und elektronischer Popmusik bewegt, den Deutschen Jazz Preis in der Kategorie „Vocal National“. Durch groovende Sounds, virtuose Soli, ein energiegeladenes Interplay, Folas Stimme und dem überzeugenden Spiel der Band, bestehend aus vier herausragenden Musikern, entsteht am 22. September ab 20.30 Uhr im Schwarzen Hasen in Wangen–Beutelsau eine Sogwirkung, die das Publikum nicht kalt lassen kann.