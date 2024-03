In die Wangener Altstadt ziehen dieser Tage bunte Vorboten der Landesgartenschau ein - in Form von sogenannten Flowerballs. Sie werden eine ganze Weile bleiben.

Seit Donnerstag ist der Bauhof der Stadt damit beschäftigt, die bunten Blumenkugeln und Banner ähnlich den Fasnetsgirlanden oder des Weihnachtsschmucks über den Straßen der Altstadt an von Haus zu Haus gespannten Seilen aufzuhängen. In der Bindstraße, den Eselberg hoch, die Schmidstraße entlang und in der Herrenstraße werden sie zu sehen sein, wie Bauamtsleiter Frank Müller bestätigt. Zum Einsatz kommt eine Hebenbühne, sodass die Bauhofmitarbeiter ohne Straßensperrung auskommen.

Werben sollen die extra für das Hängen im Freien entworfenen Flowerballs die gesamte Zeit der Gartenschau über, also bis in den Oktober.