Flamenco Jazz mit dem Trio Fabro

Das Trio Fabro verschmilzt spanischen Flamenco mit südamerikanischen Rhythmen, Jazz sowie ein wenig keltischer Musik und Klassik zu einem aufregend neuen Instrumentalsound. Die schwäbische Dreierformation, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert, erweitert traditionelle Gitarrenklänge mit speziellen Percussioninstrumenten sowie Saxophonen, Querflöte, Mandoline und Klavier, was laut Ankündigung der Veranstalter für viel Abwechslung sorgt. So ergründen die Zwillingsbrüder Wolfgang und Harry Eisele sowie Oliver Fabro seit 1993 neue Wege in ihrem experimentellen Musikstil. Fabro sind zu hören am Freitag, 6. Oktober,. um 20 30 Uhr im Jazz Point in Wangen-Beutelsau. Es spielen: Wolfgang Eisele ‐ Saxophone, Querflöte, Gitarre, Palmas, Percussion, Harry Eisele ‐ Piano, Keyboards, Palmas, Percussion und Oliver Fabro ‐ Gitarre, Mandoline, Komposition.