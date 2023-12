Firma Heine spendet 5000 Euro für Awamu

Anstelle von Weihnachtsgeschenken spenden die „alltours Reisecenter Heine„ in Wangen und Weingarten seit Jahren für wohltätige Zwecke im In- und Ausland. Dieses Jahr geht die Spende in Höhe von 5000 Euro an den Verein „Awamu - zusammen für Uganda“ (Foto: Firma Hein). Das Geld kommt der Entbindungsstation in Bukomansimbi zugute, die im ländlichen Uganda nicht nur Schwangere betreut, sondern sich über die Jahre zum vielseitigen Gesundheitsposten entwickelt hat, mit Ambulanz, Impfprogrammen, Betreuung von HIV-Patienten, Apotheke und vielem mehr. Konkret soll mit dem Geld ein Laborgerät zur Blutbildanalyse angeschafft werden, das im Spektrum des Health Centers bisher fehlt, und die Diagnostik von Anämien und Entzündungen entscheidend voranbringt. Weitere Informationen auf www.Reisecenter-Heine.de.