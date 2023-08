Der jüngste Quartalsbericht der Kämmerei verheißt für die städtische Finanzlage nichts Gutes. Laut der aktuellen Prognose verschlechtert sich im laufenden Haushaltsjahr das ordentliche Ergebnis weiter, gleichzeitig wird der Spielraum für Investitionen enger. Die „Schwäbische Zeitung“ fasst die wichtigsten Zahlen und deren Interpretation zusammen.

Wie hat sich die Prognose fürs laufende Jahr verändert?

Gegenüber dem Quartalsbericht aus dem Frühjahr fallen die Prognosen von Kämmerin Yvonne Winder im Ergebnishaushalt, der der kaufmännischen Gewinn– und Verlustrechnung ähnelt, bei manchen Posten deutlich schlechter aus. Weil mehr Plätze zur Kinderbetreuung geschaffen werden und wegen des Ausbaus der Flüchtlingsunterkünfte steigt demnach der Gebäudeunterhalt von gut 2,2 auf drei Millionen Euro an.

Weil gleichzeitig eingeplante Einsparungen bei Energie– und Reinigungskosten ausbleiben, erhöhen sich die Ausgaben für Sach– und Dienstleistungen um etwa 1,8 auf rund 16,7 Millionen Euro. Auch bei den Personalkosten wird es nach dem Tarifabschluss leicht teurer, die Stadt rechnet hier nun mit gut 25,2 Millionen Euro. Unter dem Strich wird das ursprünglich geplante Minus von rund zwei Millionen Euro — Stand jetzt — mit nun knapp 4,4 Millionen Euro nun noch deutlicher verfehlt.

Auch in der Finanzrechnung, die die Geldflüsse im laufenden Jahr widerspiegelt, verschlechtern sich die Prognosen. So bleibt beispielsweise der Verkauf von Sachvermögen (Grundstücke und Gebäude) noch weiter hinter den Erwartungen. Am meisten drücken die Stadt jedoch die rund elf Millionen Euro schweren, sogenannten Haushaltsermächtigungen, vor allem für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Landesgartenschau und der Stadtsanierung, die in 2023 oder in 2024 umgesetzt werden müssen.

Diese vorgehaltenen Mittel belasten deshalb aktuell noch stärker die Liquidität, die wegen des nun auf knapp 18 Millionen Euro gestiegenen Bedarfs für Investitionen von minus 880.000 auf minus 2,5 Millionen Euro sinkt. Damit ist Wangen — trotz einer maximal möglichen Kreditaufnahme von 13 Millionen Euro — fast vier Millionen Euro entfernt von der vorgeschriebenen Mindestliquidität, die bei 1,4 Millionen Euro liegt.

„Man kann schon sagen, dass sich die Haushaltslage verschärft hat“, so Winder.

An welchen Stellen will die Stadt einsparen?

Der Ergebnishaushalt muss sich deutlich verbessern, sagt die Wangener Kämmerin: beispielsweise bei den laufenden Ausgaben, eventuell bei den Einnahmen über den Finanzausgleich, vielleicht auch bei der Gewerbesteuer. Hier sind Vorhersagen jedoch schwierig, am Stand von aktuell 18,5 Millionen Euro könne sich in beiden Richtungen noch einiges ändern, so Winder. Schon im Frühjahr war die Rede von Einsparungen bei Städtepartnerschaften oder Schülerbeförderung sowie generell bei freiwilligen Leistungen in den Bereichen Kultur und Sport gewesen.

Auch der Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (womöglich auch die Lindauer Straße 2) soll planmäßig erfolgen. Die Kämmerin will in den nächsten Wochen zudem prüfen, welche der Haushaltsermächtigungen doch ins nächste Jahr geschoben werden können. So sollen ein drohender Nachtragshaushalt und damit weitere Schulden abgewendet werden. „Wir versuchen Nachtragssatzungen zu vermeiden“, sagt auch OB Michael Lang. „Sie bedeuten meist viel Mühe und bringen wenig Nutzen.“

Was könnte sich 2024 bei Steuern und Gebühren tun?

Auch weil der Wangener Rathauschef für das kommende Jahr mit einer deutlichen Steigerung der Kreisumlage rechnet, sind höhere Gebühren und Steuern in 2024 sehr wahrscheinlich. Beim Stichwort Steuererhöhung meint der Rathauschef die Grundsteuer B: Sie sei verlässlich und „das gerechteste Mittel, weil sie alle trifft, Private wie Gewerbe“. Im September, wenn der Haushaltsplan für 2024 eingebracht wird, werde die Verwaltung eine Erhöhung vorschlagen, um „eine saubere Grundlage für den Haushaltsplan“ zu haben. Wegen der Kreisumlage und den gestiegenen Personalausgaben werde es nicht anders gehen, so Lang: „Wir ringen noch darum, in welcher Größe, und ich hoffe, dass es am Ende für alle verträglich ist.“

Auch bei manchen Gebühren hält der OB eine Erhöhung im kommenden Jahr für möglich. Es sei auch vermittelbar, wenn die Kosten generell steigen, dass dies dann auch in anderen Lebensbereichen durchschlage. „Wer städtische Leistungen in Anspruch nimmt, muss dafür auch die berechtigte Gegenleistung erbringen.“ Die Friedhofsgebühren müsse man jedoch mit Vorsicht anschauen, sie seien „schon vergleichsweise hoch“. „Sterben ist halt eine teure Geschichte, da stößt man an Grenzen, was man mit einer Kalkulation erreichen kann“, so der Verwaltungschef. „Wenn man mit einer Erhöhung erreicht, dass Friedhöfe nicht mehr angenommen werden, dann hat man nichts erreicht.“ Eine Preisstruktur müsse deshalb so gestaltet sein, dass man „im Wettbewerb um Bestattungsmöglichkeiten noch drin bleibt“.