Feuerwehrhaus Wangen-Nord wird zu einer harten Geduldsprobe

Zehn plus zwei: So geht die Rechnung bei einem Gemeinschaftsprojekt im Wangener Norden, das die Nerven der Betroffenen zuletzt mehr und mehr strapaziert hat. Rund zehn Jahre sind bereits vergangen, zwischen den ersten Überlegungen für ein Feuerwehrhaus zwischen Karsee und Leupolz und jetzt, da zumindest baurechtlich alle Hürden genommen sind.

Aber wohl noch knapp zwei Jahre müssen sich die Feuerwehrleute aus den beiden Teilorten weiter gedulden, bis der lang gehegte Traum endlich Wirklichkeit wird. Die aktuelle Stimmungslage zwischen Enttäuschung und vorsichtiger Euphorie kam auch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zum Ausdruck.

Wichtiges Symbol für die Moral der Truppe

Kornelia Keller meldet sich eher selten im Wangener Gemeinderat. Aber wenn sie es tut, dann sind die Beiträge der Karseer Ortsvorsteherin in der Regel mit Emotionen verbunden. So auch vor einer Woche, als formell der Beschluss des Bebauungsplans „Feuerwehrhaus Karsee-Leupolz“ auf der Tagesordnung stand.

Keller beschrieb noch einmal eindringlich die unbefriedigende Situation der beiden Wehren aus den beiden nördlichen Wangener Teilorten und flehte die Verwaltung fast schon an, „noch in diesem Jahr einen Spatenstich hinzubringen“. Noch dem Motto: Noch nie war ein Symbol für die Moral der Truppe so wichtig wie jetzt.

Karsees Kommandant Bernd Nunnenmacher konnte zwar bei der Sitzung selbst nicht dabei sein, wurde aber informiert, und hätte sich „wohl ähnlich geäußert“, wie er auf SZ-Nachfrage sagt. Seit 2018 schon muss die Abteilung mit einer Notunterkunft leben, einer Maschinenhalle, die weder sicher vor Frost noch vor unliebsamen Gästen ist ‐ aktuell sind diverse Mausefallen aufgestellt.

Immer wieder sei den Feuerwehrleuten versprochen worden, dass es bald mit dem Neubau losgeht, aber immer wieder sei man vertröstet worden. Und so ist Nunnenbacher schon länger nicht nur als Karseer Feuerwehrchef, sondern auch als eine Art personifizierter Stimmungsaufheller.

Ich bin quasi ein Motivationskünstler ohne Haus, so der Kommandant mit einer Prise Galgenhumor.

Langwieriges, arbeitsaufwändiges Verfahren

Der Dritte im Bunde, der das Stimmungsbild ganz gut wiedergibt, ist Anton Sieber. Auch der Leupolzer Ortsvorsteher meldete sich in der jüngsten Ratssitzung zu Wort ‐ im Gegensatz zu Keller zwar weniger emotional, aber genauso deutlich in der Aussage. „Dass man ein Projekt, dass von der gesamten Bevölkerung befürwortet wird, so im Dreieck rumjagt, ist unverständlich“, sagte Sieber. „So stelle ich mir eine Behörde nicht vor.“ Er sagte aber auch: „Alle freuen sich, dass es jetzt endlich losgeht.“

Wohl auch Claudia Adler, denn die Wangener Stadtplanerin hatte es in den zurückliegenden Jahren mit einem langwierigen, arbeitsaufwändigen Genehmigungsverfahren zu tun. Zuletzt hatte der Bebauungsplan sogar noch eine Extrarunde bei der Anhörung von Bürgern und Behörden drehen müssen. Einer der Gründe war ein Antrag auf eine Befreiung, dass man innerhalb eines Landschaftsschutzgebiets planen darf, der nun doch innerhalb des Verfahrens gestellt werden musste. Auch bei den ökologischen Ausgleichsmaßnahman für den Neubau musste noch eine weitere Fläche östlich des Feuerwehrhauses ausgewiesen werden, auf der dortigen Wiese soll der Streuobstbestand erweitert werden. Mittlerweile sind auch diese Punkte abgearbeitet, der Bebauungsplan war damit abstimmungsreif und bekam ein einmütiges Votum.

SPD erneuert Kritik an Dauer, Standort und Kosten

Zuvor gab es jedoch eine kurze Debatte, in der die SPD erneut die Verfahrensdauer und die hohen Kosten kritisierte. „Das ganze Projekt ist ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen soll“, so Alwin Burth und meinte damit den gewählten Standort in einem Landschaftsschutzgebiet. Zuvor war der SPD-Sprecher auch auf die Zufahrt und die nötige Linksabbiegespur eingegangen, die laut aktuellem Haushaltsplan mit Gesamtkosten von 850.000 Euro zu Buche schlagen ‐ zuletzt war von ungefähr der Hälfte die Rede gewesen.

Das Gebäude selbst liegt samt Außenanlagen bei rund drei Millionen Euro. OB Michael Lang warb für „Verständnis für die Komplexität des Verfahrens“. Im Außenbereich und in einem Schutzgebiet würden normalerweise keine Feuerwehrhäuser gebaut. „Das ist eine absolute Besonderheit“, so der Rathauschef. Und: „Wichtig ist das Ergebnis.“

Wann dieses Ergebnis dann auch „in echt“ zu sehen ist, ist jedoch ungewiss. Die Arbeiten sollen dieser Tage ausgeschrieben und noch diesen Herbst vergeben werden. „Einen Spatenstich kriegen wir 2023 noch hin“, sagte Baudezernent Peter Ritter und bezog sich auf die geäußerte Bitte von Kornelia Keller. Ob dann tatsächlich schon baulich etwas passiert, hängt aber vom Wetter und von der Auftragslage der Firmen ab. Einziehen und nutzen werden die Feuerwehrleute im Wangener Norden ihre neue Heimat aber in jedem Fall erst in 2025 nutzen.