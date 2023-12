Wangen

Fensterscheibe in der Lindauer Straße eingeworfen

Wangen / Lesedauer: 1 min

Ein bislang unbekannter Täter hat laut Polizeibericht in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Fensterscheibe an einem Firmengebäude in der Lindauer Straße mit einem Stein eingeworfen. An dem Glas entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Veröffentlicht: 14.12.2023, 15:31 Von: sz