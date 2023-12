Feierliche Einweihung der Naturwichtelgruppe in Kißlegg

„Wenn auch etwas holprig, so können wir schließlich nach einer langwierigen Planungs- und Genehmigungsphase doch auf ein gelungenes Projekt schauen, das nicht zuletzt der Vision und Ausdauer von Frau Schneider zu verdanken ist“, erklärte Bürgermeister Dieter Krattenmacher in seiner Begrüßungsrede.

Die Gruppe bietet mit drei neuen Erzieherinnen Platz für zehn Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren. An kühlen und nasskalten Tagen bietet ein Schutzwagen einen Ort der Wärme und Geborgenheit. Ein zusätzlicher Schlafwagen ermöglicht es den Kleinen sich von den gewonnenen Eindrücken und Erlebnissen in der Natur auszuruhen und ihrem altersgerechten Bedürfnis nach Ruhe und Erholung nachzukommen. Dabei vergeht kein Tag, an dem die Erzieherinnen nicht mit den Kindern draußen auf dem Freizeitgelände, im Wald oder auf der Wiese unterwegs sind.

Bei selbstgebackenen Leckereien und warmem Punsch konnten im Anschluss dann auch die Kinder wieder ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen: Spielen in der freien Natur.