FC Wangen will raus aus der Punktekrise

Die Fußballer des FC Wangen stecken in der Landesliga ergebnistechnisch in einem Dilemma. Aus den vergangenen drei Spielen gegen Harthausen/Scher, Straßberg und Sulmetingen holte die Mannschaft von Interimstrainer Daniel Wellmann lediglich zwei Punkte. Der FC Mengen dagegen machte es gegen dieselben Gegner deutlich besser und hatte nach den drei Partien neun Zähler auf der Habenseite. Beide Mannschaften treffen am Samstag in Mengen aufeinander.

Die Trainer wähnen sich manchmal im falschen Film

Der Motor des FC Wangen ist in den vergangenen drei Partien ins Stocken geraten. Vor dem Tor des Gegners herrscht Flaute. Es ist aber nicht nur die mangelnde Chancenverwertung, die so unbefriedigend ist, sondern auch die Tatsache, dass Wangen eigentlich in allen drei Spielen die bessere Mannschaft war, sich aber nicht mit der maximalen Punkteausbeute belohnen konnte. Die beiden Trainer Daniel Wellmann und Jonas Kraft stehen nach dem Abpfiff immer wieder kopfschüttelnd an der Außenlinie und sehen aus, als wähnten sie sich im falschen Film. „Jeder Spieler ist im Training zwei Klassen besser. Wenn es dann gilt, die Ernte einzufahren, dann stehen wir uns selbst im Wege“, sagt Jonas Kraft, Co-Trainer des FC Wangen.

Das sieht auch Kapitän Simon Wetzel so, der aufgrund einer Roten Karte in der Partie gegen Sulmetingen zuschauen muss: „Wir haben die Realität in der Landesliga noch immer nicht verinnerlicht. Es ist im Vergleich zur Verbandsliga eine andere Fußballwelt. Wir müssen endlich lernen, einen einfachen Fußball zu spielen, manchmal das Spielgerät einfach wegdreschen, wenn es brenzlig wird“, betont er. Das Tempo sei nicht hoch, es fehle momentan eher an der Dynamik, die die Mannschaft zuvor immer ausgezeichnet hat. Der Weg von Daniel Wellmann und die Arbeit mit ihm seien richtig und gut, es gelte nun lediglich, die Trainingsleistungen im Spiel umzusetzen.

Noch vier Pflichtspiele in diesem Jahr

Vier Punktspiele stehen für den FCW 2023 noch auf dem Programm, in denen der Verein seine Qualität beweisen kann. Mengen, Hohentengen, Balingen II und Baindt heißen die Gegner. Für die Wangener wird es wichtig sein, in der Tabelle nicht weiter abzurutschen und auf Schlagdistanz zu den ersten drei Teams zu bleiben. Das Ziel des Verbandsligaabsteigers ist es, oben mitzuspielen. Zwischen der Trainingsleistung und dem Auftritt unter Druck liegen aber oftmals Welten. Hier muss die Mannschaft ansetzen, sich ihrer Stärken besinnen und die Begegnungen auch konzentriert zu Ende spielen.

„Wir sprechen jedem Spieler von Woche zu Woche Mut zu, sagen ihnen aber auch, dass sie einfache Fehler abstellen müssen. Wichtig für den Erfolg ist es, zielstrebiger und mutiger nach vorne zu spielen und am Ende die sich uns bietenden Torchancen zu nutzen“, meint Kraft.

Einfach wird es beim FC Mengen nicht. Die Mannschaft von Trainer Mario Slawig hat fünf der sechs Partien auf eigenem Geläuf gewonnen. Ende Oktober verlor der Tabellenvierte gegen den Zweiten Mietingen mit 1:3. Die folgenden Spiele (Pokal gegen den Oberligisten Reutlingen sowie die Partie in Riedlingen) gingen mit 0:3 und 0:4 verloren. Von den 22 Toren erzielten David Bachhofer (5), Alexander Klotz (6) und Ladislav Varady (5) die meisten Treffer. Diese drei Spieler muss der FCW besonders im Blick haben.

Zwei Spieler fehlen dem FCW gesperrt

Mengen ist auch in der Umschaltsituation brandgefährlich. Für eine Spitzenmannschaft sind 22 Gegentore allerdings zu viel. Das könnte bedeuten, dass der FC Wangen mit seinen schnellen Stürmern hier einiges an Unheil anrichten kann.

„Wir spielen gegen eine Mannschaft, die gegen uns besonders motiviert sein wird. Das gilt natürlich für alle Teams in der Landesliga. Deshalb ist es für uns wichtig, ruhig zu bleiben und nicht in Hektik zu verfallen“, sagt Kraft. Simon Wetzel ist sich sicher, dass die Mannschaft auch ohne ihn eine gute Chance hat, drei Punkte zu holen: „Jede Mannschaft hat Respekt vor uns, aber jede Mannschaft steigert sich auch gegen uns. Darauf sollten wir achten.“ Neben Wetzel fehlt noch der ebenfalls gesperrte Enes Demircan. Oktay Leyla ist nach seiner Gelb-Roten Karte wieder dabei. Ob Okan Housein mitspielen kann, ist laut den Wangenern noch fraglich. Er musste gegen Sulmetingen wegen einer Verletzung an der Leiste das Feld vorzeitig verlassen.

Die Begegnung findet am Samstag um 14.30 Uhr im Ablachstadion in Mengen statt.