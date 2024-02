FC Wangen vergibt spät den Sieg

(to) - Im Vergleich der beiden Fußball-Landesligamannschaften hat es keinen Sieger gegeben. Der FC Überlingen (Südbaden) und der FC Wangen (Württemberg) trennten sich am Samstag auf dem Kunstrasenplatz in Überlingen 3:3 (2:1). Okan Housein (2) und Ahmed Yachir trafen für die Mannschaft des neuen FCW-Trainers Joachim Baur. Die Wangener vergaben spät den Sieg. Alexander Welt sicherte den Gastgebern in der 88. Minute noch das Unentschieden.

Der FC Wangen zeigte beim südbadischen Landesligisten Überlingen eine engagierte Leistung. Nach Angaben des FC-Trainers Baur waren zwei Gegentreffer Geschenke an den Gegner. Trotzdem überwog das Positive nach 90 Minuten. Die Mannschaft habe die Vorgaben gut umgesetzt, den Ball laufen lassen und Fußball gespielt. Weiterarbeiten müssen die Spieler an der Stabilität. Die Kommunikation auf dem Platz habe gestimmt. „Ich bin zufrieden für den ersten Auftritt des FC Wangen unter meiner Regie“, sagte Baur.

Nächster Test gegen Kressbronn

Das nächste Testspiel bestreitet Wangen am kommenden Samstag. Zu Hause duellieren sich die Allgäuer mit dem Bezirksligisten SV Kressbronn. Anstoß auf dem Kunstrasenplatz Hinteres Ebnet bei der Realschule ist um 14 Uhr. In der Sommervorbereitung gab es diesen Test schon einmal. Damals gewann der SVK im Eichert in Kressbronn mit 5:3.

Fehlen wird dann weiterhin Offensivspieler Yannick Huber. Er hat aufgrund von Knieproblemen noch kein Training absolviert. Außerdem hat Abwehrspieler Tim Huß dem FC Wangen den Rücken gekehrt. Er hat dem sich dem TSV Neudrossenfeld angeschlossen. Sein neuer Club war in Bayernliga Nord aufgestiegen und rangiert dort zurzeit auf Rang sechs.

Fußball-Testspiel: FC Überlingen – FC Wangen 3:3 (2:1). – Tore: 0:1 Okan Housein (10.), 1:1 Marc Kuczkowski (12.), 2:1 Jonas Stumpf (41.), 2:2 Ahmed Yachir (50.), 2:3 Okan Housein (85.), 3:3 Alexander Welt (88.) – Schiedsrichter: Paul Züfle – FCW: Maier, Leupold, Biewer, Gleinser, Jonas Brüderlin, Wetzel, Hartmann, Housein, Layla, Biedenkapp, Straub; eingewechselt wurden: Spöri, Litke, Yachir, Gambach, M. Pfeiffer, Weber, Anschitz.