FC Wangen stoppt Laupheims Vormarsch

Neun Punkte, 10:0 Tore ist die Bilanz des FV Olympia Laupheim in der Fußball-Landesliga 2024 vor der Partie beim FC Wangen gewesen. Die Mannschaft von Trainer Joachim Baur stoppte auf eindrucksvolle Art und Weise diesen Vormarsch und wies die Gäste am Samstag mit 3:0 (1:0) in die Schranken.

In der Vorrunde holte der FC Wangen gegen den TSV Heimenkirch, den SV Mietingen, den TSV Riedlingen und dem FV Olympia Laupheim vier Punkte. Nun sind es in der Rückrunde nach dem 3:0-Erfolg gegen Laupheim bereits sieben. Die Mannschaft von Trainer Joachim Baur hat sich gesteigert. Das sind aber nur Zahlenspiele, denn die Art und Weise, wie die Gastgeber am Samstag auf dem Kunstrasenplatz Hinteres Ebnet die spielstarken Gäste bearbeitet haben, war eindrucksvoll. Hohes Tempo, Intensität in den Zweikämpfen, Eroberung zweiter Bälle, Herausspielen von vielen Chancen - die Zuschauer bekamen einiges geboten. Und am Ende gab es zum einen keinen Gegentreffer und zum anderen drei eigene Tore.

„Der FC Wangen hat uns in der ersten Halbzeit den Schneid abgekauft. Nach Wiederbeginn kamen wir etwas besser ins Spiel, aber so richtig gefährlich wurden wir nicht. Kompliment an Wangen. Die Mannschaft hat verdient gewonnen“, sagte Stefan Steinle, Mittelfeldspieler von Olympia Laupheim. Das engagierte Spiel der Gastgeber lässt sich an der Person Jan Gleinser festmachen. Was der Außenverteidiger mit Offensivdrang in den ersten 15 Minuten und auch danach zeigte, war unglaublich stark. Bereits nach drei Minuten bereitete er die erste Großchance vor. Simon Wetzel scheiterte am glänzend haltenden Olympia-Torhüter Christian Hafner.

Das 1:0 gibt Sicherheit

Nur acht Minuten später jubelte aber der Gastgeber. Jan Gleinser setzte sich über Außen erneut durch, überlobbte mit einem Ball die Gästeabwehr und Luca Spöri köpfte den Ball ins Tor. Der Führungstreffer gab dem Team die nötige Sicherheit. Wangen spielte mutig nach vorne. Enes Demircan vergab in der Folge zwei sogenannte hundertprozentige Torchancen. Zunächst traf er aus aussichtsreicher Position nur die Latte (16., Pass von Jan Gleinser) und später scheiterte er in einer Eins-gegen-eins-Situation an FV-Keeper Hafner, der den Ball zur Ecke lenkte (39.). Okan Housein hatte die große Torchance erarbeitet. Dazwischen lagen mehrere Schüsse von Spöri und Housein. Kapitän Simon Wetzel hatte noch versucht, Hafner aus der Ferne zu überwinden und zielte dabei nur knapp zu hoch. Er traf auch noch die Latte - was für ein Offensivspektakel.

Laupheim nahm nach der Halbzeitpause mehr am Spiel teil. Die Hintermannschaft des FC Wangen ließ aber nichts zu. Gleinser, Erik Biedenkapp, Moritz Hartmann und Max Biewer hielten gemeinsam mit Torhüter Marcel Maier den Kasten sauber. Dass das aber gelang, war auch der Verdienst der ganzen Mannschaft, die sehr gut nach hinten arbeitete. Housein, bedient von Enes Demircan, beendete den Laupheimer Vormarsch mit einem platzierten Schuss zum 2:0 (70.). Danach bemühten sich die Gäste, ohne Erfolg. „Wir hatten nach der 2:3-Niederlage gegen Riedlingen einiges wieder gutzumachen. Das ist uns gelungen“, meinte Abwehrspieler Biedenkapp. „Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Wenn du so verteidigst, wie wir es getan haben, dann reicht oft ein Tor für den Sieg. Schön, dass es drei wurden“, betonte FCW-Trainer Joachim Baur.

Der dritte Treffer war eine Willensleistung des wiedergenesenen Oktay Leyla. Ein Pass des eingewechselten Luis Leupold geriet zu lange für Leyla. Franjo Crnov versuchte den Ball nach vorne zu spielen und traf dabei die Brust des FCW-Offensivspielers. Leyla lief und lief und lief und vor dem Tor von Hafner blieb er eiskalt - 3:0 nach 90 Minuten. Es war der Schlusspunkt eines starken Auftritts des FC Wangen.

Fußball ist ein einfaches Spiel. Manche Dinge kann man trotzdem nicht erklären. Joachim Baur

Auf die Frage, warum seine Mannschaft gegen Riedlingen vor einer Woche in Hälfte zwei so abgebaut hatte und nur eine Woche später gegen Laupheim griffiger spielte, sagte Baur: „Fußball ist ein einfaches Spiel. Manche Dinge kann man trotzdem nicht erklären.“

Die Gäste hatten nur eine gute Einschussmöglichkeit. Alexander Schrode scheiterte mit einem Flachschuss an Maier, der den Ball unter sich begrub. Es war die einzige Chance im ganzen Spiel. Mehr ließ Wangen nicht zu.

Fußball-Landesliga, 20. Spieltag: FC Wangen – FV Olympia Laupheim 3:0 (1:0). – Tore: 1:0 Luca Spöri (11.), 2:0 Okan Housein (70.), 3:0 Oktay Leyla (90. +1) – Zuschauer: 120 – Schiedsrichter: Julian Jahnel – FCW: Maier, Biewer (78., Leupold), Gleinser, Jonas Brüderlin (88., M. Pfeiffer), Spöri, Wetzel, Hartmann (64., Gambach), Housein (89., Baysan), Demircan, Leyla, Biedenkapp.